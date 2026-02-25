Verona-Napoli sarà una delle partite valide per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A 2025-2026. Nel corso della storia, la sfida tra Verona e Napoli si è disputata per un totale di 46 volte. 19 sono le vittorie del napoli, mentre 15 le vittorie veronesi. A 15 ammonta il dato dei pareggi. Gli azzurri hanno segnato in casa del Verona ben 60 reti, ma ne hanno subite 54. Se si tiene conto dell'era De Laurentis, il bilancio è senza dubbio più positivo: in undici partite a Verona, il Napoli ha vinto per ben 8 volte, con tre sconfitte e zero pareggi.

La gara di andata tra le due squadre, a Napoli, era terminata con un pareggio: 2-2 il risultato finale.

Probabili formazioni Verona-Napoli: Sammarco schiera il 3-5-2

Verso il recupero, forse in panchina, Gagliardini e Valentini. Sammarco dovrà fare a meno di Al-Musrati, fuori per una squalifica. A centrocampo, possibile la presenza di Akpa Akpro. In attacco, ballottaggio tra Sarr e Mosquera, con il primo in vantaggio sul secondo. Assente anche lo squalificato Orban.

Verona (3-5-2)

Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson, Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harrui, Frese, Sarr, Bowie. Panchina: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 6 Valentini, 70 Fallou, 63 Gagliardini, 11 Akpa Akpro, 10 Suslov, 41 Isaac, 25 Mosquera, 90 Vermesan

Le possibili scelte di Conte

Dal canto suo, il tecnico Antonio Conte potrebbe schierare il modulo 4-3-2-1, con Hojimund ad insidiare la difesa degli scaligeri.

McTominay potrebbe rientrare. Da valutare le condizioni di Bernede e di Lovric, così come quelle di Belghali, e Lirola.

Napoli (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola, Politano, Vergara, Hojilund. Panchina: 1 Meret, 14 Contini, 6 Gilmour, 98 De Chiara, 30 Mazzocchi, 17 Olivera, 9 Lukaku, 95 Prisco, 27 Alisson.

In classifica, il Napoli si trova al terzo posto, a quota 50 punti in classifica ed in piena zona Champions League. Il Verona, invece, si trova all'ultima posizione in classifica, alla ventesima, con all'attivo soltanto 15 punti.