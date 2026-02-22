La lotta per un posto nella prossima Champions League non è più una questione riservata alle solite grandi. Juventus, Roma e Napoli sono ufficialmente avvertite: nella bagarre per l’Europa che conta si sono inserite con forza Como e Atalanta, due realtà che fino a poche settimane fa venivano considerate outsider. Oggi, invece, la classifica racconta tutt’altra storia e certifica una corsa serratissima, destinata a rimanere aperta fino alle ultime giornate di campionato.

Classifica corta e sorpassi possibili

I numeri parlano chiaro e non ammettono interpretazioni: Como e Atalanta occupano attualmente il sesto e il settimo posto in graduatoria, appaiate e a una sola lunghezza dalla Juventus, mentre Napoli e Roma distano appena due punti.

Una forbice minima, ma che può mutare nelle prossime ore, visto che i giallorossi dovranno disputare la loro gara contro la Cremonese. Una classifica così compatta era difficile anche solo da immaginare qualche mese fa, quando l'Atalanta annaspava con Juric in panchina e il Como dava ottimi segnali contrapposti a passi falsi inaspettati. E invece il rendimento altalenante delle big e la continuità delle cosiddette “provinciali” hanno completamente ridisegnato lo scenario, trasformando la lotta Champions in un vero e proprio caos competitivo.

Como e Atalanta, segnali forti alle rivali

Il weekend appena trascorso ha fornito segnali chiarissimi. Il Como ha sbancato lo Stadium con un netto 2-0 contro la Juventus, una vittoria che va ben oltre il prestigio del risultato e che certifica la solidità del progetto guidato da Cesc Fàbregas.

Organizzazione, personalità e una proposta di gioco ormai matura hanno permesso ai lombardi di imporsi senza lasciare spazio a repliche. Ancora più pesante, in chiave classifica, il successo dell’Atalanta contro il Napoli: sotto di un gol, la squadra di Raffaele Palladino ha ribaltato il match vincendo 2-1, tra polemiche arbitrali e nervi tesi. Due scontri diretti che hanno accorciato ulteriormente la graduatoria e lanciato un messaggio inequivocabile alle big: Como e Atalanta non sono più sorprese, ma pretendenti credibili. Juventus, Roma e Napoli ora sanno che per la Champions non basterà il blasone: serviranno continuità e risultati costanti.