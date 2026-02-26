Cremonese-Milan sarà una delle gare valevoli per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A 2025-2026, che si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 12:30 di domenica 1 marzo 2026. I padroni di casa si trovano al diciassettesimo posto in classifica, a quota 24 punti, assieme a Fiorentina e Lecce; gli ospiti, invece, sono saldi al secondo posto in classifica, a dieci punti dalla capolista Inter. Nella precedente giornata, la Cremonese ha perso per 3-0 contro la Roma, in una gara a senso unico. Il Milan, invece, ha perso 0-1 contro il Parma, non senza polemiche a causa di alcune decisioni del VAR.

I precedenti

Nel corso della storia, Cremonese-Milan si è tenuta trentadue volte negli incontri di campionato. Il Milan può vantare 17 vittorie contro i 7 successi dei grigiorossi. I pareggi tra le due squadre, invece, sono otto. La sfida del girone di andata ha visto a sorpresa trionfare la neopromossa a Milano, per 1-2.

Probabili formazioni Cremonese-Milan

Mister Nicola potrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2, affidandosi così alla coppia d'attacco composta da Vardy e Djuric. Da valutare le condizioni di Faye, mentre sicuro assente è Collocolo, che rientrerà soltanto alla ventinovesima giornata.

Da valutare le scelte di Mister Allegri, che rientra in panchina dopo aver scontato la squalifica e che potrebbe schierare il moduelo 3-5-2 in Cremonese-Milan.

Da capire ancora le condizioni di Gabbia, che risulta avere un risentimento ai flessori. Fuori per due mesi Loftus-Cheek. Assente anche Gimenez, che rientrerà alla 30esima giornata. Occhio ai cartellini per Fofana, Athekame, Rabiot e Saelemaekers, che sono diffidati.

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella, Vardy, Djuric. Panchina: 16 Silvestri, 69 Nava, 15 Bianchetti, 55 Folino, 25 Pavesi, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 22 Floriani, 33 Grassi, 9 Bonazzoli, 99 Sanabria, 14 Moumbagnà, 23 Ceccherini, 38 Bondo

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. Panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 24 Athekame, 27 Odogu, 2 Estupinan, 19 Fofana, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Füllkrug.