In programma per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A 2025-26 la sfida Inter-Genoa, che si terrà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20.45 di sabato 28 febbraio 2026. I padroni di casa vengono dalla pesante eliminazione in Champions League per conto dei norvegesi del Bodo/Glimt ed attualmente si trovano al primo posto in classifica, con dieci punti di vantagglio sul Milan secondo. Gli ospiti, invece, si trovano alla quattordicesima posizione, a quota 27 punti. Il Genoa proviene dalla rotonda vittoria per 3-0 ai danni del Torino, nell'ultima gara di campionato.

Le probabili formazioni

Dal primo minuto in Inter-Genoa torna Sucic, possibile anche che parta dal primo minuto di gara Bonny, attualmente in ballottaggio con Pio Esposito. Squalificato Bastoni, fuori ancora Lautaro, che non tornerà prima della trentesima giornata di campionato. 3-5-2 il modulo di Christian Chivu per il match contro i liguri.

Stesso modulo per De Rossi, che si affiderà alla coppia di attacco composta da Vitinha e Colombo. Da valutare le condizioni di Norton-Curry, uscito nella gara contro il Torino a causa di un problema muscolare. Da valutare anche le condizioni di Otoa.

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Esposito, Thuram.

Panchina: 13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 6 De Vrij, 36 Darmian, 20 Calhanoglu, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 14 Bonny.

GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson, Vitinha, Colombo. Panchina: 1 Leali, 39 Sommariva, 73 Masini, 21 Ekhator, 3 Martin, 70 Cornet, 14 Onana, 13 Zatterstrom, 18 Ekuban, 4 Amorim, 8 Baldanzi.

I precedenti di Inter-Genoa

Molte le volte che Inter e Genoa si sono scontrate: se ne contano 143. 134 sono gli incontri in massima serie, mentre 9 sono i match che si sono disputati in Coppa Italia. In campionato, 61 vittorie per i nerazzurri, contro le 37 volte che il Genoa ha vinto contro l'Inter. 36 sono stati i pareggi. La gara del girone di andata, in terra ligure, è termina 1-2 per i nerazzurri, grazie ai gol di Bisseck e di Lautaro Martinez.