L'opinionista Massimo Zampini è stato ospite ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati e parlando della Juventus e di quella che dovrebbe essere la gestione tecnica futura del club bianconero ha detto: "La Juventus ha fatto malissimo 3 tempi, il secondo col Galatasaray e due col Como, ma con Spalletti la Juve ha sbagliato poche frazioni e anche se si arrivasse sesti, una società seria costruisce una nuova Juve da subito con Spalletti".

Juventus, Zampini: 'Non credevo nella rimonta col Galatasaray, ma se avessimo avuto noi Osimhen passavi il turno'

Zampini, focalizzandosi sulla vittoria della Juventus ottenuta contro il Galatasaray e la conseguente eliminazione dalla Champions league ha poi aggiunto:" Il giorno dopo è come ieri sera: spiaciuti, ma orgogliosi, senza alcuna epica narrativa. E' stata una serata da Juventus, ieri sarebbe stata un'impresa importante, in 10 fare altri 2 gol e rischiare di farli più volte..."

Infine l'opinionista ha indicato quello che secondo lui sarebbe il vero problema della formazione bianconera: "Io sinceramente non credevo alla rimonta, perché è una Juventus spuntata, poi segni, crei mille occasioni...se Osimhen è dalla tua parte questo turno lo passi".

Juventus, Bruno Longhi: 'Chi c'é meglio di Spalletti su piazza disponibile?'

Della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro con Luciano Spalletti ha parlato a TMW Radio anche il giornalista Bruno Longhi: "Siamo sempre lì sui se e sui ma. Se va in Champions, se esce...Io farei una valutazione sull'allenatore. E' uno dei top-3 in Italia, se la Juve pensa di cambiare perché non sono stati raggiunti gli obiettivi stagionali, deve porsi la domanda con chi sostituirlo. Se tutti hanno fallito, cambiare Spalletti con uno meglio non credo sia semplice. Chi c'è di meglio su piazza disponibile?".

Longhi ha poi sottolineato come sia troppo presto per parlare eventualmente di una candidatura di Antonio Conte, ancora legato a lungo con il Napoli.

Per questo, secondo il giornalista, i tifosi bianconeri dovrebbero essere soddisfatti di quanto stia facendo la squadra e spingere purché la società piemontese confermi anche l'anno prossimo Luciano Spalletti.