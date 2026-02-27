Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale lancia una staffilata alla Juventus e alla stagione che stanno vivendo i bianconeri: "Sì è giustamente parlato di fallimento Inter in Champions (e Supercoppa). Ma che dire della Juve fuori da tutto e non in zona Champions? Al netto delle giustificazioni arbitrali, la squadra ha il dovere di arrivare tra le prime 4. Altrimenti è sempre colpa d’altri. Idem il Milan".

Juventus, Ravezzani: 'Comolli ha ragione su Pinheiro ma chi ha mandato Openda, David e Zhegrova'

Ravezzani ha poi focalizzato la sua critica nei confronti di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus sotto la lente di ingrandimento di media e tifosi per una campagna acquisti estiva e invernale finora fallimentare: "Ha ragione Comolli. Probabilmente la UEFA ha sbagliato a mandare Pinheiro ad arbitrare. Ma che dire di chi ha mandato Openda, David e Zhegrova a giocare nella Juve?".

Il giornalista ha infine aggiunto una postilla, inserendo nel discorso anche il Milan: "Ricordo il mio scetticismo quando avevo letto e sentito la stessa cosa ad agosto scorso: a Milanello e alla Continassa non avevano mai visto due fenomeni così.

I trombettieri di palazzo si riferivano a Nkunku e Zhegrova. E lo facevano senza provare un minimo di imbarazzo".

I tifosi rispondono a Ravezzani: 'Nessuno cerca alibi ma ci sono stati dei torti arbitrali evidenti nelle ultime gare'

Le parole di Ravezzani hanno acceso il dibattito fra i tifosi sul web che seguono il giornalista: "Nessuno cerca alibi, la squadra ha grandi limiti, ma 3 torti arbitrali oggettivi e grandi come una casa nelle ultime 3 partite, di cui 2 realmente cruciali per la stagione, senza contare anche il torto subito in coppa Italia. Direi che avrebbero messo KO il 90% delle squadre europee" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Se la Juve dovesse chiudere il campionato non in zona Champions sarebbe una stagione fallimentare. Se invece chiudesse al quarto posto sarebbe una stagione deludente. Con un eventuale terzo posto una stagione pericolosa, qualcuno potrebbe credere che tutto sommato la rosa non sia cos' male...".