La Juventus guarda al futuro con attenzione e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe deciso di iscriversi a una delle corse più interessanti della prossima estate. Alla Continassa, infatti, sarebbe finito sotto osservazione il profilo di Leon Goretzka, centrocampista di caratura internazionale destinato a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione.

Strategia parametri zero: Comolli studia il colpo

L’idea di fondo è chiara: crescere mantenendo equilibrio economico. In quest’ottica, l’amministratore delegato Damien Comolli vorrebbe attingere a piene mani dal mercato degli svincolati di alto profilo, consentendo alla Juventus di acquisire calciatori di livello internazionale senza dover affrontare esborsi onerosi per i cartellini.

Goretzka rappresenterebbe il prototipo ideale di questa strategia. Fisicità, dinamismo, capacità di inserimento e un bagaglio di esperienza accumulato ai massimi livelli europei rendono il centrocampista tedesco un profilo estremamente appetibile. Un innesto del genere garantirebbe immediatamente qualità e personalità a un reparto che, nelle ultime stagioni, ha spesso alternato buone prestazioni a momenti di discontinuità. Inoltre, la sua abitudine a giocare partite decisive in Bundesliga e in Champions League potrebbe rivelarsi preziosa per un gruppo che punta a tornare stabilmente protagonista anche fuori dai confini nazionali.

Concorrenza europea: Milan e Atletico Madrid alla finestra

Naturalmente, l’interesse per Goretzka non è esclusivo.

Le sue caratteristiche hanno attirato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa, pronti a inserirsi nella corsa. In Serie A, oltre alla Juventus, anche il Milan starebbe seguendo con attenzione l’evolversi del dossier, valutando l’opportunità di aggiungere esperienza e forza al proprio centrocampo. All’estero, invece, resta vigile l’Atletico Madrid, società da sempre attenta a cogliere occasioni simili sul mercato e capace di offrire un contesto competitivo e ambizioso. Ecco perché la Juventus guarderebbe anche ad altri nomi come ad esempio quello di Casemiro, centrocampista dalle caratteristiche tecniche e fisiche diverse da Goretzka ma che in estate, proprio come il tedesco, si libererà a parametro 0 dallo United.