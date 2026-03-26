L'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha ottenuto una significativa vittoria nel settimo impegno delle qualificazioni agli Europei 2027. A Empoli, gli azzurrini si sono imposti con un netto 4-0 sulla Macedonia del Nord. Il CT ha espresso piena soddisfazione per la prestazione.

Baldini ha sottolineato la crescita del gruppo: “Dall’1-0 in Macedonia, questa squadra è molto cresciuta... La squadra gira perché ho giocatori che esprimono calcio con divertimento. Non posso che fare loro i complimenti”.

Spirito di squadra e l'esempio di Camarda

Il CT ha evidenziato il forte spirito di gruppo.

Un esempio è Francesco Camarda, infortunato, che ha voluto essere presente a Empoli. “Camarda ha voluto essere qui e io apprezzo molto questo spirito. Averlo abbracciato alla fine è stato un gesto spontaneo”, ha dichiarato Baldini, sottolineando la coesione.

Baldini ha ammesso di provare maggiore ansia per la partita della Nazionale maggiore di Rino Gattuso: “Sinceramente sono più in ansia per la partita della Nazionale di Rino Gattuso... Sono convinto che l’Italia potrà qualificarsi ai Mondiali”.

Successi e filosofia di gioco

Il percorso dell’Italia U21 sotto Baldini è caratterizzato da risultati convincenti e forte identità. Una recente vittoria per 4-0 contro la Svezia ha confermato la solidità.

Baldini aveva detto: “Questo è un gruppo coeso... Il gesto sul rigore di Berti mi riempe di gioia più della vittoria. Il gruppo è pieno di talento, ma non bisogna fermarsi: il talento va coltivato con il lavoro e con la testa”.

Il CT promuove la libertà nelle scelte tecniche, come dimostrato dai rigori “a cucchiaio” di Francesco Camarda e di Tommaso Berti contro la Svezia. “Ognuno è libero di calciare come vuole... Non metto pressioni: gli spiego la partita e voglio che giochino per dimostrare quanto sono bravi, senza avere freni”. Questa filosofia valorizza talento e personalità in un ambiente sereno e motivante.