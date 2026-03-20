Il Bologna ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, superando la Roma con un emozionante 4-3 dopo i tempi supplementari allo Stadio Olimpico. La vittoria, che porta il risultato complessivo dell'eliminatoria sul 5-4 (dopo l'1-1 dell'andata), proietta i rossoblù di Vincenzo Italiano verso la prossima sfida europea contro l'Aston Villa. A decidere l'incontro è stato il gol di Cambiaghi nel secondo tempo extra-time, sigillando un match ricco di colpi di scena e confermando il Bologna tra le protagoniste del torneo.

La partita ha preso subito una piega inaspettata.

Al 22', è stato Rowe a sbloccare il risultato, portando in vantaggio il Bologna con un preciso tiro su assist di Castro. La reazione della Roma non si è fatta attendere: dieci minuti più tardi, Ndicka ha ristabilito la parità con un colpo di testa perentorio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pellegrini. Il finale del primo tempo ha riservato ulteriori emozioni: Bernardeschi ha riportato avanti i rossoblù trasformando un calcio di rigore, concesso per un fallo di El Shaarawy su Zortea. Poco dopo, Castro ha siglato il 3-1, sfruttando una respinta corta della difesa giallorossa e ampliando il divario prima dell'intervallo.

La rimonta giallorossa e i tempi supplementari

Nella ripresa, la Roma ha dimostrato grande carattere, avviando una veemente rimonta.

Malen ha accorciato le distanze realizzando un calcio di rigore, assegnato per un fallo di Freuler su Vaz. La pressione dei capitolini è stata premiata nuovamente quando Pellegrini ha riportato il risultato in parità con un preciso sinistro, servito da un ispirato Vaz, fissando il punteggio sul 3-3. Nonostante le occasioni create da entrambe le formazioni, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale dei tempi regolamentari, preludio a un'ulteriore fase di gioco.

Con la stanchezza che iniziava a farsi sentire, la sfida si è protratta ai tempi supplementari. Nonostante il calo fisico, l'intensità non è venuta meno. Nel corso del secondo tempo extra-time, il Bologna ha trovato la rete che ha deciso l'incontro: Cambiaghi, con un sinistro potente, ha visto il pallone colpire il palo prima di insaccarsi alle spalle di Svilar, regalando ai rossoblù una vittoria di fondamentale importanza e il conseguente passaggio del turno.

Contesto e protagonisti di una notte epica

La Roma, che non aveva ancora registrato vittorie nel mese di marzo, ha cercato di invertire la rotta con una prestazione volitiva, ma si è dovuta arrendere all'efficacia offensiva del Bologna. I rossoblù, dal canto loro, hanno confermato il loro eccellente rendimento in trasferta e la loro affinità con lo Stadio Olimpico, teatro di recenti successi come la conquista della Coppa Italia nel 2025. L'incontro è stato un susseguirsi di capovolgimenti di fronte e di grande intensità, con diversi giocatori che si sono distinti. Tra questi, spiccano Rowe, autore di una prestazione di grande spessore, e il già citato Cambiaghi, il cui gol si è rivelato decisivo nel momento cruciale della gara.

Il successo del Bologna rappresenta un risultato di grande prestigio per il calcio italiano, con entrambe le squadre che hanno contribuito a offrire uno spettacolo di alto livello, sia sul campo che sugli spalti. Ora la formazione emiliana si prepara ad affrontare l'Aston Villa nei quarti di finale, con l'ambizione di proseguire il proprio entusiasmante cammino europeo.