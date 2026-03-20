Firenze, 19 marzo 2026 – La Fiorentina ha conquistato il pass per i quarti di finale di conference League, completando una notevole rimonta in Polonia. Dopo il successo dell'andata al Franchi, la squadra di Vanoli ha replicato la vittoria anche nel ritorno, superando il Raków Czestochowa per 2-1. Un risultato che conferma la determinazione della Viola, ora proiettata verso il prossimo impegno europeo.

La Cronaca della Partita

L'incontro si è sbloccato nel secondo tempo: al 46’ il Raków è passato in vantaggio con Struski. Ricevendo palla da Lopez, Struski si è girato e ha concluso con precisione tra le gambe di Ndour, sorprendendo Christensen sul suo palo.

Nonostante lo svantaggio, la Fiorentina ha reagito con grande determinazione.

Il pareggio è arrivato al 68’: Parisi, con una buona azione sulla destra, ha saltato un avversario e servito Piccoli. Quest'ultimo, con una sponda all'indietro, ha liberato Ndour per il tiro. La conclusione di Ndour, deviata, ha beffato il portiere Zych. In pieno recupero, Pongracic ha firmato il gol decisivo con un rasoterra preciso, da centrocampo, dopo aver recuperato palla nella propria metà campo con la porta avversaria sguarnita, sigillando la vittoria e il passaggio del turno per la Fiorentina.

Il Percorso Europeo e il Prossimo Avversario

Con questa vittoria per 2-1, la Fiorentina ha superato il turno mantenendo lo stesso punteggio complessivo dell'andata, accedendo così ai quarti di finale.

Il cammino della squadra toscana in Conference League prosegue, e ora l'attenzione si sposta sul prossimo avversario. La Viola affronterà il Crystal Palace, formazione che milita nella Premier League inglese, dove occupa la quattordicesima posizione. Il club inglese ha eliminato l'Aek Larnaca nel precedente turno.

Il Calendario della UEFA Conference League 2025-2026

La fase a eliminazione diretta della UEFA Conference League 2025-2026 ha preso il via con gli ottavi di finale, disputati tra il 12 e il 19 marzo. Con la qualificazione della Fiorentina, il quadro dei quarti di finale è completo. Le partite di andata sono in programma per il 9 aprile, mentre i match di ritorno si terranno il 16 aprile. La prestigiosa finale si giocherà il 27 maggio nella città di Lipsia.