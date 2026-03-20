La trentesima giornata di Serie A mette in programma un incrocio tra Cagliari e Napoli, in scena venerdì 20 marzo alle ore 18:30 sul prato dell’Unipol Domus. I padroni di casa, guidati da Pisacane, cercano punti preziosi per la corsa salvezza contro i partenopei allenati da Conte, lanciati verso le zone nobili della classifica e reduci da una serie di prestazioni in crescendo. Il match, nella suggestiva cornice cagliaritana, porta con sé la curiosità dei tifosi isolani, desiderosi di vedere all’opera la formazione rossoblù nella difficilissima sfida contro una corazzata, almeno sulla carta, come il Napoli.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari e Napoli si affrontano con numerose novità sugli undici di partenza, dettate sia da rientri sia da acciacchi e squalifiche. I sardi schierano un 3-5-2 che vede Caprile tra i pali, difesa composta da Ze Pedro, Mina e Dossena, esterni Zappa e Palestra; a centrocampo, con il rientro di Esposito dalla squalifica, ci sono anche Deiola, Gaetano e Sulemana. Davanti spazio al tandem esplosivo Folorunsho-Esposito. Occhio però alle indisponibilità: out Obert per squalifica, con chance residue anche per Liteta e Deiola che restano da valutare, mentre lo spogliatoio conta anche le assenze di Belotti (fuori fino ad aprile) e degli infortunati di lungo corso Felici e Idrissi.

Il Napoli risponde con un 3-4-2-1 tutto qualità e muscoli: Meret tra i pali, linea a tre con Beukema, Buongiorno e Olivera. Sugli esterni Politano e Spinazzola, centrali McTominay e Gilmour; alle spalle dell’ariete danese Højlund agiscono De Bruyne e Alisson.. Diversi i nomi in infermeria: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Lobotka e Juan Jesus sono fermi ai box o in dubbio, riducendo le alternative, soprattutto nelle rotazioni difensive.

Quote: partenopei avanti nei pronostici

Secondo i principali bookmaker la truppa di Conte parte nettamente favorita nella trasferta di Cagliari.

William Hill quota la vittoria esterna del Napoli a 1.75, il pareggio a 3.30 e il successo casalingo dei rossoblù a 4.80. Analoga fiducia verso gli azzurri da parte di Bet365: l’«Away» si gioca a 1.75, la X a 3.40 e la vittoria locale addirittura a 5.25. Percentuali di fiducia che fotografano una differenza di valori sul rettangolo verde, ma sulle isole – si sa – il vento può cambiare direzione all’improvviso.

Palestra e Esposito i giovani di casa, Højlund per l'attacco partenopeo

Sarà una gara dai tanti volti anche grazie alla presenza di giovani in ascesa e vecchie conoscenze del nostro campionato.

Tra i sardi, Marco Palestra - ventenne scuola Milan ormai titolare fisso sulla fascia - ha disputato 28 presenze stagionali (27 dal primo minuto) con 2421 minuti messi in cascina e una valutazione media di 7.09. Numeri che parlano di maturità prematura, impreziositi da 1 gol, 4 assist e 703 passaggi (con 26 chiavi), a conferma di una spinta costante sulla corsia. Impressionante la statistica dei dribbling: ben 51 riusciti su 93 tentativi, e addirittura 86 falli subiti, segno che le sue accelerazioni fanno male.

Sebastiano Esposito, di nuovo a disposizione dopo la squalifica, si inserisce come fondamentale elemento offensivo di Pisacane: per l’ex Inter 27 presenze (25 da titolare) e 1958 minuti con la maglia rossoblù, condite da 4 reti e 5 assist.

Nella prima parte di stagione all’Inter aveva collezionato 4 apparizioni per poi trovare con il Cagliari la continuità e soprattutto i 50 passaggi chiave (su 711 trasmessi), a suggello della sua capacità di inventare tra le linee e incidere nell’ultimo passaggio. Attivo anche in fase di non possesso, con 41 tackle e una media di quasi due duelli vinti a partita.

Il vero volto simbolo però – soprattutto per i bookmaker – è quello di Rasmus Højlund: punta danese, 22 anni, in stagione già capace di mettere a referto 10 reti e 2 assist in 25 presenze (24 da titolare). L’ex Atalanta e Manchester United si conferma ariete di razza con 38 conclusioni totali (22 nello specchio), 43 falli subiti e una discreta partecipazione al gioco con 415 passaggi e 23 chiave, mentre tra i duelli fisici e aerei le sue 95 affermazioni su 261 ingaggi raccontano bene il suo spirito di lotta e leadership offensiva.