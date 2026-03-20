Sotto le luci del Ferraris, il Genoa si prepara ad accogliere l'Udinese nella trentesima giornata della Serie A 2025/26. Fischio d’inizio previsto per venerdì 20 marzo alle ore 20:45: le due squadre si affrontano in una sfida fondamentale sia per la corsa salvezza che per le ambizioni di classifica nella parte centrale del torneo. Sospinta dal proprio pubblico e da un ritrovato entusiasmo, la squadra di De Rossi cerca punti pesanti per blindare la permanenza in Serie A, ma i friulani guidati da Runjaic non arrivano certo per recitare il ruolo di sparring partner.

In palio ci sono nervi saldi e punti da non lasciarsi sfuggire nel rush finale di stagione.

Probabili formazioni, le scelte di De Rossi e Runjaic

Il Genoa dovrebbe affidarsi al rodato 3-5-2, con Bijlow in porta e la linea difensiva composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Lungo le fasce Norton-Cuffy e Masini (favorito su Malinovskyi, non al meglio), mentre in mezzo trovano spazio Frendrup, Messias e Ellertsson (in leggero vantaggio su Martin). In avanti la coppia Vitinha-Colombo offre qualità e soluzioni diverse, con Colombo preferito ancora una volta come terminale offensivo principale. Da segnalare la presenza di alcuni diffidati—Marcandalli, Malinovskyi, Vitinha—che dovranno stare attenti ai cartellini in vista dei prossimi delicati impegni.

Baldanzi torna in gruppo dopo l’infortunio e si accomoda in panchina, pronto a subentrare.

L’Udinese si affida ad un 3-5-1-1 con Okoye tra i pali, Kristensen, Kabasele e Solet titolari nella retroguardia. Sulle corsie esterne ci saranno Ehizibue e Kamara, mentre la linea mediana vedrà Ekkelenkamp (in ballottaggio con Piotrowski), Karlstrom e Atta. Zaniolo agirà alle spalle di Keinan Davis, terminale offensivo della serata. Fra le assenze di peso spiccano Buksa, out per infortunio, e altri nomi come Zanoli e Zemura, questi ultimi sulla via del rientro dopo la sosta. Karlstrom, Davis e Kabasele sanno di non poter sbagliare: sono infatti in lista diffidati.

Quote, Genoa leggermente avanti secondo i bookmaker

I bookmaker danno fiducia al fattore Marassi: William Hill quota la vittoria interna del Genoa a 2.10, il pareggio a 3.00 e il successo ospite dell’Udinese a 3.60. Anche Bet365 vede favoriti i rossoblù, fissando il segno 1 a 2.15, la X a 3.10, mentre il "colpo" bianconero è bancato a 3.75. Una forbice di quote che testimonia l’equilibrio atteso ma anche la buona considerazione degli uomini di De Rossi davanti al proprio pubblico.

Le statistiche: i numeri chiave di Colombo, Vitinha, Zaniolo e Davis

Lorenzo Colombo, classe 2002, è uno degli assi offensivi del Genoa in questa stagione.

L’attaccante, tra presenze e subentri, ha collezionato 29 apparizioni in maglia rossoblù, timbrando 6 volte il cartellino (40 tiri totali, di cui oltre la metà nello specchio). Colombo si è reso spesso pericoloso e utile anche in fase di costruzione, con 13 passaggi chiave e 16 dribbling riusciti su 39 tentativi. L’ex prodotto del vivaio rossonero ha però sprecato anche un rigore: si attende ancora una definitiva consacrazione sotto porta.

Vitinha si sta rivelando il collante ideale per il reparto offensivo dei grifoni. Con 5 reti in 27 partite e una valutazione media di 6.87, il portoghese offre presenza in tutte le zone del campo: 14 passaggi chiave e ben 30 dribbling riusciti su 91 tentativi lo confermano come terminale tecnico prezioso, capace di duellare senza paura anche con avversari fisici (161 duelli vinti su 355 totali).

Il suo 1 su 1 resta una delle armi più utilizzate da De Rossi per scardinare le difese avversarie.

Tra i friulani, Nicolò Zaniolo ha numeri di rilievo nel cuore del gioco bianconero: 5 gol e 4 assist in 25 presenze stagionali, con un totale di 415 passaggi e 37 key pass. L’ex romanista, adattato da Runjaic alle spalle di Davis, ha maturato una presenza costante anche nei contrasti (21 tackle, 106 duelli vinti su 279) e in proiezione offensiva. Zaniolo è un osservato speciale anche per le sue sgroppate (24 dribbling riusciti su 69 tentativi) e la grinta che l’ha portato a collezionare già 6 ammonizioni.

Keinan Davis, infine, è la sorpresa positiva nel reparto avanzato friulano. L’attaccante inglese, con 9 gol e 3 assist in 25 partite, ha trovato la stagione della maturità in maglia Udinese: 19 tiri nello specchio su 32 totali, 25 passaggi chiave e 27 dribbling riusciti su 39 ne fanno un riferimento costante negli ultimi 16 metri. Davis ha anche realizzato 4 tiri dal dischetto senza errori, specialista dagli undici metri in grado di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti delicati della stagione.