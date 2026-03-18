Sono giorni di riflessione in casa Milan e non solo per la sconfitta nell’ultimo turno di Serie A contro la Lazio che ha rimesso in discussione la possibilità di contestare lo scudetto all’Inter; l’osservato speciale dopo la trasferta di Roma è Rafa Leao, a quanto pare non più intoccabile non solo per la sfuriata nel momento della sostituzione. Il ‘caso’ della reazione nel momento di lasciare il campo è ancora oggetto di discussione tra presunte verità e altrettanti retroscena: dal rapporto con Allegri alle recriminazioni su Pulisic. A prescindere, sembra che le prossime manovre di calciomercato potrebbero portare la dirigenza rossonera a guardare oltre il portoghese.

Leao, tra prestazioni deludenti e malumori: i motivi della possibile cessione

Non è una novità vedere il nome di Rafa Leao tra i sacrificabili della rosa rossonera; già in altri periodi il portoghese era finito sulla graticola, forse più come capro espiatorio per giustificare momenti complessivamente difficili per il club. Ora, con Massimiliano Allegri a guidare una stagione sommariamente positiva - con il fantasista scelto come punto cardine del progetto - il portoghese è nuovamente al centro delle critiche e questa volta il tema sembra essere esclusivamente connesso alle sue performance personali e all’atteggiamento fuori e dentro il campo.

Una stagione certamente complicata per via degli infortuni; le grane fisiche non bastano però come alibi per giustificare le prestazioni poco brillanti di Rafa Leao nel corso di questa stagione.

Spesso fuori dal gioco, con pochi guizzi e con rari colpi di genio; prestazioni poco esaltanti che sovente sono finite in secondo piano perchè ‘scagionate’ da un gol con l’effetto del fumo negli occhi. Tali premesse potrebbero dunque giustificare la possibile cessione di Rafa Leao nella prossima finestra di calciomercato; o semplicemente uno schermare molto più leggero da parte della dirigenza del Milan laddove dovesse arrivare un’offerta congrua.

Milan, se parte Leao non mancano le alternative: Nusa del Lipsia osservato speciale

Il contratto di Rafa Leao prevede una clausola da 170 milioni di euro; difficile che il Milan trovi un acquirente disposto a sborsare una cifra simile ma per la metà o poco meno la dirigenza rossonera potrebbe valutare seriamente la cessione dell'attaccante portoghese.

Nell'evenienza, non mancano certo le alternative e i nomi sul taccuino degli osservatori. Antonio Nusa del Lipsia - purtroppo noto per le prestazioni contro l’Italia nel corso delle qualificazioni ai prossimi Mondiali - potrebbe essere un profilo di forte interesse per il Milan: giovane, talento già apprezzato oltre che in crescita, ma soprattutto non ancora prezzato in maniera eccessiva. Il funambolo norvegese potrebbe partire per una cifra che si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro; ipoteticamente, la metà di quanto il Milan potrebbe incassare dall’eventuale cessione di Rafa Leao.