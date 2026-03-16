La Lazio ha ritrovato il sostegno dei propri tifosi allo Stadio Olimpico, festeggiando una vittoria importante contro il Milan. La squadra si è imposta per 1-0 grazie a una rete di Isaksen al 26' del primo tempo. Dopo un periodo di sciopero del tifo, la squadra di casa ha potuto nuovamente contare sull’appoggio del pubblico, un elemento che ha reso la serata particolarmente significativa per i ragazzi di Sarri.

La partita: equilibrio e tensione fino al termine

Il gol decisivo è arrivato nella prima frazione di gioco: Isaksen, servito in profondità, ha superato la difesa rossonera e ha battuto Maignan con un preciso tiro sul secondo palo.

Il Milan, guidato da Max Allegri, ha cercato di reagire ma non è riuscito a trovare la via del gol, vedendo così frustrate le proprie ambizioni di rincorsa nei confronti dell’Inter. La gara è stata caratterizzata da un buon ritmo e da momenti di tensione, soprattutto nella ripresa, quando il Milan ha provato a cambiare assetto offensivo inserendo Saelemaekers, Pulisic e Leão in un tridente d’attacco.

Nonostante la pressione costante esercitata dai rossoneri nella metà campo avversaria, la Lazio ha saputo resistere, difendendo con ordine e sfruttando le ripartenze. Nel finale, un gol di Athekame è stato annullato dall’arbitro Guida per un tocco di mano, episodio che ha aumentato la frustrazione degli ospiti.

La Lazio ha gestito con attenzione i minuti conclusivi, mentre il Milan ha continuato a spingere senza però riuscire a trovare il pareggio. L’allenatore biancoceleste Sarri è stato espulso nei secondi finali per proteste legate al recupero concesso dall’arbitro, ma la squadra è riuscita a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio.

Implicazioni in classifica e prospettive

Questo risultato rappresenta un brutto stop per il Milan, che vede allontanarsi ulteriormente la possibilità di riaprire la corsa scudetto contro l’Inter. I rossoneri restano a otto punti dalla capolista, mentre la Lazio sale a 40 punti, consolidando la propria posizione in classifica e ritrovando entusiasmo dopo un periodo complicato.

La vittoria consente ai biancocelesti di guardare con maggiore fiducia al prosieguo della stagione dopo una prestazione convincente davanti ai propri tifosi.

Per il Milan, si tratta della terza sconfitta stagionale, un risultato che lascia l’amaro in bocca e che costringe la squadra di Allegri a riflettere sulle strategie da adottare nelle prossime giornate per non perdere ulteriore terreno. Il Milan resta fermo a quota 60, mentre la Lazio può celebrare un successo che vale molto sia per la classifica sia per il morale, in attesa dei prossimi impegni.