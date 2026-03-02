Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X in merito alla gestione tecnica del futuro della Juventus: "Per me rimane molto complicato pensare di risolvere i problemi della Juventus con Spalletti. Il quarto posto è fattibile, ma immaginare una Juventus che alza l'asticella il prossimo anno è un esercizio di pura speranza".

Un pensiero a cui lo stesso Campi ha poi aggiunto una postilla: "Detto che non credo che Spalletti sia la soluzione a lungo termine, comunque la sua capacità di dare idee e personalità alla squadra è preziosissima.

Ho sempre pensato che Trapattoni selezionò tanti dei giocatori che fecero grande la Juve di Lippi. Lui può fare altrettanto".

Juventus, Campi: 'Il pareggio con la Roma mostra tutti i limiti dei bianconeri e dei giallorossi'

Campi si è poi focalizzato sulla gara scoppiettante andata in scena ieri sera all'Olimpico e finita 3 a 3: "La Juventus pareggia con la Roma una partita che dimostra tutti i limiti di bianconeri e giallorossi. Il calendario di marzo sorride a Spalletti: senza le coppe, la rimonta per il quarto posto è possibile".

Il giornalista ha infine concentrato la sua analisi sul reparto offensivo della Juventus: "Yildiz è penalizzato a livello tattico. Due gol e un assist in due mesi in cui ha sempre giocato sono pochi e nessuno penso metta in dubbio la sua forza.

Il gioco attuale valorizza i McKennie, i Perrotta, i Frattesi e i Nainggolan. E comunque anno solare 2026: David 4 gol e 3 assist Yildiz 2 gol e 1 assist Conceicao 1 gol e 1 assist Boga 1 gol e 1 assist Openda e Zhegrova non pervenuti".

I tifosi rispondono a Campi

Le parole di Campi hanno acceso la discussione sul web: "Bhe nonostante i risultati pessimi di febbraio io la squadra la vedo. Quando disfi tutto solo per errori individuali allora il problema non è la rosa ma i singoli che sono purtroppo mediocri. Allora iniziamo a prendere giocatori buoni e intelligenti, via i sotto tono" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Per me invece rimane molto complicato immaginare una Juventus che il prossimo anno alza l'asticella. Troppi problemi da sistemare e atavici per pensare che la Juve il prossimo anno possa cancellare anche solo questa stagione".