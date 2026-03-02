Lionel Messi è stato il protagonista assoluto nella prima vittoria stagionale dell'Inter Miami in MLS, siglando una doppietta fondamentale nella rimonta contro Orlando City. Dopo essere andati sotto 2-0 all'intervallo, i campioni in carica hanno compiuto un'incredibile inversione di marcia grazie alle reti dell'argentino, andate a segno al 57° e al 90° minuto.

La svolta nella ripresa

La partita ha visto una netta svolta nel secondo tempo. Al 49° minuto, Matteo Silvetti ha accorciato le distanze, riaprendo le speranze per l'Inter Miami. Messi ha poi pareggiato i conti al 57° con un preciso sinistro, dimostrando ancora una volta la sua classe.

Il definitivo 4-2 è arrivato al 90° minuto, con una magistrale punizione del fuoriclasse argentino. Dopo la sconfitta subita la settimana precedente contro il Los Angeles FC, l'Inter Miami ha così trovato i suoi primi due gol stagionali, entrambi portanti la firma del suo leader.

Messi e il Mondiale 2026: nessuna decisione

Nonostante il suo impatto decisivo sul campo, il 38enne Messi, già miglior marcatore e giocatore della scorsa MLS, non ha ancora sciolto le riserve riguardo alla sua possibile partecipazione alla prossima Coppa del Mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, Messico e Canada. La sua presenza nel torneo rimane un punto interrogativo.

Contesto e reazione della squadra

La rimonta dell'Inter Miami assume un valore ancora maggiore se si considera il contesto della sfida.

Si tratta infatti della prima vittoria in trasferta contro Orlando City nella storia recente della MLS. L'allenatore Javier Mascherano ha contribuito alla svolta con cambi strategici, tra cui l'ingresso di Silvetti, che ha innescato la reazione della squadra. Messi, protagonista indiscusso, ha confermato il suo ruolo centrale nei successi dei Herons.