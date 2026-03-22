Il pareggio fra Juventus e Sassuolo per 1 a 1 sta scaldando gli animi fra i tifosi, i media e gli addetti ai lavori bianconeri. Fra questi emerge Luca Momblano, giornalista che sul proprio account X cerca di individuare i colpevoli del passo falso effettuato con la formazione emiliana: "L’unico a aver sbagliato più di Bremer è Spalletti. Poi c’è Cambiaso e solo dopo viene Locatelli. Alla Juve servirà sangue freddo e da questo punto di vista il salvagente resta il mister. Non è un giro di parole". Un post, quello di Momblano, che punta dritto alle responsabilità del tecnico, reo di aver sbagliato secondo il giornalista alcuni dettami tattici e di aver insistito su determinati calciatori attualmente fuori condizione.

Juve, Ravezzani: 'Spalletti mette Milik e Vlahovic al 30%, bocciando il mercato di Comolli'

Del tecnico bianconero e delle sue scelte con il Sassuolo ha scritto su X anche il giornalista Fabio Ravezzani: "Spalletti che mette in campo Milik e Vlahovic al 30% anziché Openda e David certifica il totale fallimento del mercato Juve. La squadra gioca bene, ma sbaglia sempre la stessa partita. Molte occasioni create e non concretizzate con di contro troppi sbilanciamenti in difesa".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Spalletti malissimo, non si capisce perché insiste con Cambiaso che fa soli disastri'

Il messaggio di Momblano, in poche ore, ha catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Esattamente Luca: Spalletti malissimo.

Ma perché Cambiaso, che continua a fare disastri da Lecce-Juve dell'anno scorso, ha il posto fisso mentre David fatto fuori? P.s. all'andata il canadese fece benissimo, al 60' non poteva entrare contro la squadra meno fisica della Serie A? 2 pesi 2 misure..." scrive un utente su X evidentemente in linea col pensiero critico di Momblano.

Un altro poi aggiunge: "Ieri Spalletti ha fatto confusione. Capisco si debba ripartire da lui il prossimo anno, ma il 2026 della Juve per ora è veramente di basso livello".

Un altro invece si distanzia dai precedenti scrivendo: "Si certo, ora il problema è Spalletti.... Torniamo al gioco di Tudor o Allegri, sbadigli a tutto andare. Almeno adesso si costruisce un'identità che verrà utilissima per gli anni a venire....non diciamo stupidaggini! Poi buttiamo sempre tutto all'aria e ricominciamo da capo".