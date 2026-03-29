Le semifinali della Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5 hanno decretato le due contendenti che si sfideranno per il prestigioso trofeo: saranno la Feldi Eboli e la Meta Catania a incrociare i tacchetti nell'atto conclusivo della competizione. Gli incontri che hanno portato a questa finale hanno regalato agli appassionati momenti di grande intensità e colpi di scena inattesi, con la formazione campana e quella siciliana che hanno saputo superare, rispettivamente, la L84 Torino e l'AS Roma 1927.

La Feldi Eboli ha approcciato la propria semifinale con una determinazione e un'intensità travolgenti, mettendo immediatamente alle corde la L84 Torino.

Sono bastati meno di sessanta secondi a Gui per sbloccare il risultato con una conclusione dalla distanza, un gol che è entrato nella storia della competizione per la sua rapidità. Da quel momento in poi, la squadra guidata da mister Antonelli ha imposto il proprio ritmo e mostrato una qualità di gioco elevata, evidenziando grande solidità anche in assenza di Venancio. Le reti di Mateus, con un efficace colpo di testa, e di Braga, autore di una giocata di alto livello tecnico, hanno ulteriormente certificato il dominio dei rossoblù. La L84 Torino ha provato a rimanere aggrappata alla partita, ma ha pagato caro un'incertezza difensiva: un errore di Dalcin ha spalancato la porta a Fortini, che non ha sbagliato, mandando le squadre all'intervallo sul parziale di 3-1 in favore della Feldi Eboli.

La Clamorosa Rimonta della L84 e la Decisione ai Rigori

Nella ripresa, la Feldi Eboli ha continuato a spingere, trovando anche il quarto gol con Echavarria, bravo ad approfittare di un disimpegno sbagliato della difesa avversaria, a saltare il portiere e a depositare la palla in rete. Quando tutto sembrava ormai deciso e la partita pareva avviarsi verso una conclusione scontata, il match ha cambiato volto in maniera inaspettata. In poco più di tre minuti, la L84 Torino è rientrata clamorosamente in corsa grazie alle reti di Rescia e Tuli, riaprendo completamente la sfida e infiammando il finale. Gli ultimi istanti della partita sono stati un susseguirsi di occasioni da una parte e dall'altra, con pali, traverse e interventi decisivi dei portieri a mantenere il risultato in bilico.

Come già accaduto in precedenti confronti spettacolari tra le due formazioni, la qualificazione si è decisa ai calci di rigore. Dal dischetto, l'equilibrio ha regnato sovrano fino all'errore decisivo di Schiochet, il cui tiro è stato neutralizzato da Dalcin. A quel punto, la Feldi Eboli ha potuto festeggiare l'agognato approdo all'atto conclusivo della Coppa Italia.

Meta Catania Supera l'AS Roma e Conquista la Finale

Nell'altra semifinale, l'emozionante sfida ha visto la Meta Catania avere la meglio sull'AS Roma 1927 con il punteggio finale di 3-1. Le reti decisive che hanno permesso agli etnei di ottenere il pass per la finale sono state siglate da Turmena, Musumeci e Podda. Il gol di Fortino per i capitolini si è rivelato insufficiente per riequilibrare le sorti dell'incontro, rendendo vano ogni tentativo di rimonta.

La formazione siciliana ha così confermato la propria solidità e la propria ambizione, preparandosi ora a sfidare la Feldi Eboli in quella che si preannuncia come una finale di altissimo livello, un vero e proprio spettacolo per il calcio a 5 italiano.