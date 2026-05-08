Un inizio di stagione sulla terra battuta tutt'altro che semplice per Novak Djokovic. Dopo la sorprendente eliminazione al primo turno degli Internazionali d'Italia, il sei volte campione del torneo ha preso una decisione strategica: non partecipare al torneo di Ginevra, preferendo concentrare tutte le energie sulla preparazione per il Roland Garros. Questa scelta giunge in seguito alla sconfitta subita contro il giovane Dino Prizmic, ventenne croato che ha più volte dichiarato di ispirarsi proprio al campione serbo.

Al termine dell'incontro, Djokovic ha mostrato sportività, congratulandosi con l'avversario e salutando i tifosi con autografi, prima di lasciare il campo tra gli applausi.

In conferenza stampa, il campione serbo non ha celato la sua delusione per la situazione attuale. "Non è una preparazione ideale, per essere onesti", ha dichiarato. "Non ricordo l'ultima volta, negli ultimi anni, in cui sono arrivato a un torneo senza problemi fisici o di salute. C'è sempre qualcosa. È una nuova realtà con cui devo fare i conti. È frustrante. Allo stesso tempo è una mia decisione continuare a giocare in queste condizioni. È così che stanno le cose".

Djokovic punta dritto a Parigi

Interrogato sulla possibilità di partecipare al torneo di Ginevra, Djokovic ha chiarito le sue intenzioni, affermando categoricamente: "Quest'anno andrò direttamente a Parigi". Il campione serbo ha inoltre espresso insoddisazione per il suo attuale livello di gioco e la sua condizione fisica.

"Sono abbastanza pronto per competere", ha ammesso, "ma non sono davvero felice del livello di tennis o di come mi muovo o del mio stato fisico, ma ci sto arrivando. Volevo tornare prima nel circuito, ma non ho potuto. Ero infortunato e ho dovuto gestire la situazione progressivamente".

La stagione di Djokovic è stata finora caratterizzata da diversi stop e una scarsa continuità. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Indian Wells, il tennista serbo si era ritirato dal Miami Open. Il recente match contro Prizmic a Roma ha segnato il suo ritorno in campo dopo un'assenza di oltre due mesi.

Contesto stagionale e prospettive per il Roland Garros

Nonostante le difficoltà fisiche e la scarsa continuità di gioco, Novak Djokovic rimane uno dei favoriti per il Roland Garros.

Ana Ivanovic, ex campionessa serba e sua conoscente, ha espresso fiducia, dichiarando che Djokovic "può assolutamente vincere un altro Slam" e che il suo livello di gioco è ancora molto alto. Quest'anno, prima di Roma, Djokovic aveva disputato solo due tornei e ora punta a recuperare completamente dall'infortunio alla spalla per presentarsi al meglio a Parigi.

L'assenza di Carlos Alcaraz potrebbe agevolare il suo percorso nel torneo parigino, sebbene Jannik Sinner sia attualmente considerato il principale favorito. Djokovic, già tre volte vincitore del Roland Garros, cercherà di sfruttare la sua vasta esperienza per tentare l'assalto al suo venticinquesimo titolo Slam, un traguardo storico.