La ginnasta rumena Ana Barbosu è stata sospesa in via cautelare dall’Agenzia Internazionale per i Test (ITA) a seguito di una grave violazione delle norme antidoping. La decisione, resa nota giovedì, è scaturita da tre “whereabouts failures”, ovvero mancate comunicazioni sulla reperibilità, accumulate nell’arco di dodici mesi. La sportiva ha prontamente presentato ricorso, chiedendo che il suo caso venga esaminato dalla Corte Arbitrale dello Sport (CAS), dove avrà l’opportunità di esporre le proprie spiegazioni e presentare prove in relazione a ciascuno dei tre episodi contestati.

La procedura antidoping e le sue implicazioni

L’ITA ha formalmente accusato Barbosu di violazione delle regole antidoping, procedendo con l'immediata sospensione cautelare. La ginnasta ha esercitato il suo diritto di ricorso al CAS, l'organo che avrà il compito di valutare approfonditamente le sue argomentazioni difensive riguardo ai tre episodi di mancata reperibilità.

Il programma antidoping gestito da World Gymnastics è interamente delegato all’ITA, che si occupa della gestione dell’intero procedimento. Gli atleti inclusi nel Registered Testing Pool (RTP), categoria di cui fa parte Barbosu, sono tenuti a comunicare quotidianamente la propria localizzazione. Questa comunicazione include l'indicazione di un intervallo specifico di sessanta minuti in cui devono essere reperibili per eventuali controlli antidoping a sorpresa, al di fuori delle competizioni.

È fondamentale sottolineare che la combinazione di tre mancati test e/o omissioni nella comunicazione della localizzazione, commesse entro un periodo di dodici mesi, costituisce una violazione delle norme antidoping.

Le dichiarazioni delle fonti romene

D'altra parte, secondo quanto dichiarato da fonti romene, tra cui la Federazione Rumena di Ginnastica e l’Agenzia Nazionale Antidoping (ANAD), è stato chiarito che al momento la ginnasta non risulta sospesa. Il presidente della federazione ha enfatizzato che la procedura è tuttora in corso e che Barbosu conserva pienamente tutti i suoi diritti, compreso quello fondamentale di difendersi adeguatamente. L’ANAD ha confermato di essere stata informata dell'accaduto dall’ITA, ma ha ribadito che non è stata emessa alcuna sospensione definitiva e che la sportiva ha la facoltà di presentare le proprie spiegazioni.

Contesto e precedenti

La sospensione cautelare è stata disposta in conformità con il regolamento antidoping, il quale prevede la possibilità di sanzioni che possono arrivare fino a due anni in caso di violazioni di questa natura. Il caso di Ana Barbosu si inserisce in un contesto più ampio, seguendo quello di altri atleti che in passato hanno subito sospensioni per analoghe “whereabouts failures”.

Inoltre, la situazione della sua medaglia olimpica di bronzo al corpo libero, conquistata ai Giochi di Parigi 2024, è anch'essa oggetto di un contenzioso. Il Tribunale Federale Svizzero ha infatti disposto una nuova valutazione da parte del CAS. Questa decisione è giunta dopo che la medaglia era stata inizialmente assegnata a Barbosu a seguito di un ricorso presentato dalla delegazione rumena, evidenziando ulteriormente la complessità del quadro legale e sportivo che circonda l'atleta.