Le leggende del tennis Andre Agassi e Venus Williams torneranno a Parigi questo mese per unirsi al team di TNT Sports, contribuendo alla prestigiosa copertura del Roland-Garros. Il network ha ufficializzato il coinvolgimento di questi illustri campioni, affiancati da un gruppo consolidato di esperti.

Il Team di Analisti e Contributori

Andre Agassi, già apprezzato per il suo ruolo di analista in studio e sul campo durante la prima edizione targata TNT, sarà nuovamente una figura centrale. Al suo fianco, Venus Williams si unirà come contributrice speciale, offrendo la sua unica prospettiva.

Il roster di analisti vedrà anche il ritorno di volti noti e stimati: Jim Courier, Lindsay Davenport, John McEnroe, Patrick McEnroe e Mary Joe Fernandez, assicurando continuità e un commento di alto livello.

La Continuità della Copertura TNT Sports

Questa scelta consolida l'impegno di TNT Sports, che lo scorso anno ha debuttato come emittente statunitense del Roland-Garros, subentrando a Tennis Channel. La decisione di riproporre un team così prestigioso riflette la volontà del network di offrire al pubblico americano una copertura esperta e riconoscibile. La performance di Andre Agassi come analista aveva riscosso ampi consensi, ponendo le basi per il suo atteso ritorno.

Un Roster Ampliato e Dettagli di Trasmissione

Il team di commentatori per il Roland-Garros 2026 si preannuncia di altissimo profilo. Oltre ai già citati Andre Agassi, Venus Williams, John McEnroe, Lindsay Davenport, Jim Courier, Patrick McEnroe e Mary Joe Fernandez, la squadra si arricchirà di nomi come Caroline Wozniacki, Chris Eubanks, Sloane Stephens, CoCo Vandeweghe e Sam Querrey. Questa composizione variegata offrirà diverse prospettive e approfondimenti tecnici. La copertura completa del torneo sarà disponibile negli Stati Uniti attraverso i canali TNT, truTV e la piattaforma di streaming HBO Max. La strategia multicanale garantirà agli appassionati un'esperienza immersiva e dinamica, con analisi in studio, commenti in diretta e storytelling cross-piattaforma, coprendo ogni momento saliente.