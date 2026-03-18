La Cremonese ha ufficialmente comunicato la decisione di sollevare Davide Nicola dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club grigiorosso ha espresso un sentito ringraziamento al tecnico e al suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona. La società ha riconosciuto il contributo fornito, pur non specificando le motivazioni della separazione.

La squadra, reduce da una serie di risultati negativi, è ora in attesa di una nuova guida tecnica per affrontare il prosieguo della stagione e invertire la rotta.

La successione sulla panchina grigiorossa

L'annuncio del nuovo allenatore è imminente. Marco Giampaolo è indicato come il principale candidato a prendere le redini della squadra, subentrando a Nicola. L'ufficialità dell'incarico dovrebbe giungere a breve, permettendo alla Cremonese di iniziare un nuovo ciclo e infondere nuova energia al gruppo.

Il contesto della decisione e i risultati recenti

L'esonero di Davide Nicola si inserisce in un periodo particolarmente complesso per la Cremonese. La squadra ha recentemente subito la terza sconfitta consecutiva, cadendo per 2-1 sul campo del Lecce, allo stadio Via del Mare. L'ultima vittoria dei grigiorossi risale a tre mesi fa, ottenuta proprio nella gara d'andata contro i salentini.

L'andamento stagionale ha mostrato un netto calo di rendimento. Dopo un promettente avvio, con venti punti raccolti nelle prime quattordici giornate, la squadra ha registrato un brusco rallentamento, conquistando solamente quattro punti nelle successive quattro partite. Questo trend negativo aveva già alimentato le voci su un possibile cambio in panchina, con i nomi di Luca Gotti e Marco Giampaolo che circolavano. Con la decisione di sollevare Nicola, la società si appresta ora a voltare pagina, puntando a un nuovo slancio per la stagione.