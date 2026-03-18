La Juventus si muove con largo anticipo in vista della prossima estate e, tra le opportunità che il mercato offrirà, guarda con grande attenzione ai parametri zero. Tra i nomi finiti nel mirino bianconero c’è anche quello di Bernardo Silva, profilo di altissimo livello ed esperienza internazionale. A confermare i contatti è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Quindi sicuramente ci sono stati contatti tra la Juventus e l’entourage di Bernardo Silva, Jorge Mendes, ma bisogna capire poi che tipo di decisione prenderà Bernardo”.

Il possibile arrivo del talento portoghese rappresenterebbe un salto di qualità importante per la Juventus, che vuole tornare stabilmente ai vertici sia in Italia che in Europa. Tuttavia, come sottolineato, la decisione finale spetterà al giocatore, ancora legato al Manchester City e desideroso di chiudere al meglio la sua esperienza in Inghilterra.

Si lavora per Bernardo Silva

Nel corso del suo intervento, Moretto ha chiarito ulteriormente la situazione, evidenziando come la Juventus stia monitorando con attenzione l’evolversi degli scenari: “Vuole dare il massimo rispetto al Manchester City, Bernardo Silva, ma sicuramente vi confermo il fatto che comunque la Juventus è lì attenta, - ha spiegato l’esperto di mercato nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano - la Juventus sta cercando di capire un po’ che tipo di strategie intraprendere, ma è uno dei parametri zero, oltre ad altri di cui vi abbiamo già parlato, su cui la Juventus è molto attenta”.

Parole che confermano una strategia ben precisa da parte del club bianconero: cogliere le occasioni a costo zero per alzare il livello tecnico della rosa senza appesantire eccessivamente il bilancio. Bernardo Silva, per caratteristiche tecniche e duttilità, sarebbe perfetto per il sistema di gioco di Luciano Spalletti, capace di agire sia da mezzala che da trequartista o esterno offensivo. La sua eventuale firma rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni juventine.

Scambio Kolo Muani-David: ipotesi concreta per l’attacco

Parallelamente al discorso legato ai parametri zero, la Juventus sta valutando anche interventi mirati per rinforzare il reparto offensivo. Il sogno resta quello di riportare a Torino Randal Kolo Muani, attaccante che lo scorso anno ha giocato per sei mesi con i bianconeri.

Dopo alcune tensioni registrate la scorsa estate, i rapporti tra la Juventus e il Paris Saint-Germain si sono distesi nel corso del mercato invernale, creando le basi per una possibile nuova trattativa.

Il club parigino, infatti, sarebbe disposto a cedere il francese e potrebbe inserire nella negoziazione Jonathan David. L’attaccante canadese non ha convinto pienamente e il suo rendimento non ha rispettato le aspettative iniziali. Per questo motivo, un’operazione di scambio potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le società.

Dal punto di vista della Juventus, Kolo Muani offrirebbe caratteristiche diverse rispetto agli attuali attaccanti in rosa: velocità, profondità e capacità di attaccare gli spazi.

Luciano Spalletti vedrebbe di buon occhio il suo inserimento nel reparto avanzato, dove andrebbe a completare un attacco che comprende già Dusan Vlahovic, per il quale la società sta lavorando al rinnovo contrattuale.

Lo scenario resta in evoluzione, ma l’idea di uno scambio tra Kolo Muani e David potrebbe diventare una delle operazioni più interessanti della prossima estate. La Juventus osserva, valuta e si prepara a muoversi con decisione per costruire una squadra sempre più competitiva.