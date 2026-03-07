Il mercato dei parametri zero continua a rappresentare un’opportunità importante per molti club europei e tra i nomi che potrebbero animare la prossima estate c’è anche quello di Antonio Rudiger. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Michele De Blasis, lo stopper tedesco potrebbe quindi diventare l'oggetto del desiderio di due club in Italia: “La Juventus continua a seguire la situazione di Antonio Rudiger, in scadenza con il Real Madrid. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti con il suo agente, ma anche il Milan osserva la situazione da vicino”.

Juventus attenta ai parametri zero

L’eventuale svincolo di Rudiger rappresenterebbe un’occasione particolarmente interessante per la Juventus, che in estate dovrà puntare sui parametro zero per mantenere sotto controllo i conti del club. L’arrivo di un difensore di esperienza internazionale e con un curriculum ricco di successi andrebbe a rafforzare un reparto che potrebbe subire cambiamenti importanti nei prossimi mesi.

Uno dei nodi riguarda infatti il futuro di Federico Gatti. Il centrale bianconero potrebbe essere sacrificato in caso di un’offerta importante, permettendo alla società di fare cassa e allo stesso tempo liberare spazio per un nuovo leader difensivo. In questo scenario, il profilo di Rudiger rappresenterebbe una soluzione ideale per garantire solidità, personalità ed esperienza internazionale alla retroguardia juventina.

L’ipotesi Milan e il fattore Spalletti

La Juventus non sarebbe però l’unico club interessato al difensore tedesco. Secondo quanto riportato da De Blasis, infatti anche il Milan starebbe monitorando con attenzione la situazione del centrale del Real Madrid. I rossoneri potrebbero inserirsi nella corsa nel caso in cui il giocatore decidesse realmente di lasciare la Spagna a parametro zero, dando vita a un possibile derby di mercato tra le due grandi rivali del calcio italiano.

Per la Juventus, però, ci sarebbe un elemento in più che potrebbe favorire l’operazione: il rapporto tra Rudiger e Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ha infatti già allenato il difensore durante la sua esperienza alla Roma, periodo nel quale il centrale tedesco si era imposto come uno dei pilastri della squadra giallorossa.

Con Spalletti destinato con ogni probabilità a rinnovare il proprio contratto con la Juventus al termine della stagione, l’eventuale arrivo di Rüdiger potrebbe rappresentare una soluzione gradita anche dal punto di vista tecnico.