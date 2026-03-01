Federico Dimarco ha analizzato con lucidità e realismo la vittoria dell’Inter sul Genoa. L’esterno nerazzurro, intervenuto dopo il match, ha sottolineato come i risultati individuali acquisiscano valore solo se inseriti in un contesto di successi collettivi. Ha messo in risalto la resilienza del gruppo e l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide stagionali.

Ripartenza dopo la sconfitta e spirito di squadra

Dimarco ha ammesso che “non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma ogni volta che ha perso una partita l’Inter si è mostrata sempre unita ed è ripartita più forte di prima.

Si è vista anche oggi, abbiamo avuto magari qualche momento di difficoltà perché la stanchezza della gara col Bodo si è sentita. Bene così, dobbiamo andare avanti perché manca poco”. Questo dimostra la profonda coesione all’interno dello spogliatoio nerazzurro, capace di superare gli ostacoli con determinazione.

Numeri personali e obiettivi di squadra

Riguardo al suo rendimento personale, Dimarco ha dichiarato: “La mia è una bella stagione, ma se poi questi numeri non portano a titoli di squadra contano meno. Preferisco farne meno e vincere il campionato. Dobbiamo andare avanti così”. Ha poi aggiunto, in merito al derby meneghino: “Messaggi da mandare verso il derby? Pochi messaggi da mandare, prima c’è la semifinale di Coppa Italia col Como.

Poi penseremo al derby”. L’accento è posto sulla priorità degli obiettivi collettivi rispetto ai traguardi individuali.

Il contesto della stagione

Federico Dimarco sta vivendo una stagione di grande rendimento. La sua importanza per la squadra è confermata da analisi tattiche e statistiche che ne evidenziano l’incidenza decisiva sui risultati nerazzurri. Il laterale nerazzurro ha partecipato attivamente a numerosi gol, confermando il suo ruolo strategico all’interno della manovra offensiva dell’Inter.