L’Inter ha superato il Genoa per 2‑0 nella sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A, giocata a San Siro. Il vantaggio è arrivato al trentunesimo minuto del primo tempo grazie a un notevole sinistro al volo di Dimarco, capace di trovare la rete da una posizione molto angolata. Nella ripresa, un fallo di mano ha concesso all’Inter un calcio di rigore, trasformato da Calhanoglu, che ha di fatto chiuso la partita.

Primo tempo equilibrato, decide Dimarco

Durante la prima frazione di gioco, il Genoa ha adottato una difesa ordinata, rendendo difficoltoso il fraseggio dell’Inter.

Nonostante ciò, al trentunesimo minuto, Dimarco è riuscito a sbloccare il risultato con una conclusione al volo da posizione defilata, superando il portiere avversario sul secondo palo.

Ripresa meno brillante, ma efficace

Nella seconda metà della partita, il Genoa ha tentato una reazione, ma l’Inter, pur mostrando un gioco meno brillante rispetto ad altre occasioni, è rimasta pericolosa. Al settantesimo minuto, un fallo di mano commesso da Amorim ha determinato l’assegnazione di un calcio di rigore. Calhanoglu si è incaricato della trasformazione, fissando il punteggio finale sul 2‑0.

Contesto e significato della vittoria

Questa vittoria segna l’ottava consecutiva in campionato per l’Inter, che ha così raggiunto quota sessantasette punti dopo ventisette giornate.

Questo bottino eguaglia il record del club nell’era dei tre punti, già stabilito nelle stagioni 2023‑24 e 2006‑07. La squadra di Inzaghi ha così allungato momentaneamente il proprio vantaggio a +13 sul Milan, atteso da un impegno il giorno successivo. La vittoria rappresenta una risposta immediata alla delusione per l’eliminazione in Champions League e costituisce un ottimo viatico in vista del prossimo derby cittadino.

Prestazione solida e dominio in campionato

La vittoria ha consolidato il dominio dell’Inter nel campionato, con una prestazione che si è dimostrata solida sia in fase offensiva che difensiva. Il Genoa ha cercato di costruire gioco, ma non è riuscito a concretizzare le occasioni create. L’Inter, d’altro canto, ha gestito il vantaggio con esperienza e pragmatismo, dimostrando la propria maturità tattica.