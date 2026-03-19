Lionel Messi ha tagliato un nuovo, straordinario traguardo nella sua illustre carriera calcistica, mettendo a segno il suo novecentesimo gol da professionista. L’evento si è verificato durante la sfida tra Inter Miami e Nashville, match valido per gli ottavi di finale della Concacaf Champions League. L’attaccante argentino, all’età di trentotto anni, ha siglato la rete al settimo minuto di gioco con un preciso tiro rasoterra, portando a ottantuno il numero complessivo di marcature realizzate con la maglia dell’Inter Miami dal suo approdo nella Major League Soccer nel 2023.

Questo significativo gol si aggiunge ai 672 centri messi a segno con il Barcellona, ai 32 con il Paris Saint-Germain e ai 115 con la nazionale argentina.

Il primo gol da professionista di Messi risale al 2005, quando vestiva i colori del Barcellona in una partita contro l’Albacete. A distanza di ventuno anni, il campione argentino continua a scolpire pagine di storia nel calcio mondiale, confermando la sua posizione tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi. La partita, disputata a Fort Lauderdale, ha visto Messi protagonista sin dalle fasi iniziali. Tuttavia, nonostante la sua rete, l’Inter Miami non è riuscita a superare il turno, venendo eliminata dal torneo dopo un pareggio per 1-1 contro il Nashville.

Convocazione in Nazionale e Prospettive Mondiali

Oltre al record personale, un’altra notizia di rilievo riguarda la convocazione di Messi da parte del commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, per l’amichevole in programma il 31 marzo a Buenos Aires contro il Guatemala. Questo incontro sostituirà la Finalissima che era stata inizialmente prevista in Qatar contro la Spagna, poi annullata per motivi legati al conflitto. La presenza di Messi in questa amichevole suggerisce una sua probabile partecipazione ai Mondiali del 2026, che si terranno congiuntamente negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. È interessante notare come, nell’ultima gara disputata con l’Albiceleste, lo scorso 5 settembre al Monumental di Buenos Aires, Messi avesse espresso alcune incertezze riguardo alla sua presenza alla prossima Coppa del Mondo.

L'Eliminazione dell'Inter Miami e il Contesto della Partita

Durante la sfida contro il Nashville, l’azione che ha portato al gol di Messi ha visto il fuoriclasse ricevere il pallone in area su un assist del laterale Sergio Reguilón, trovando poi lo spazio ideale per superare il portiere avversario. Nonostante l’iniziale vantaggio, il pareggio finale e la conseguente eliminazione dell’Inter Miami hanno generato delusione tra i tifosi, che nutrivano speranze per un percorso più lungo nella competizione continentale. Il progetto sportivo, incentrato sulla figura di Messi, aveva come ambizioso obiettivo la conquista della gloria internazionale, ma la squadra non è riuscita a imporsi nei due incontri disputati contro il Nashville.

Il gol di Cristian Espinosa ha neutralizzato la rete di Messi, lasciando all’Inter Miami solamente quindici minuti per tentare una rimonta che, tuttavia, non si è concretizzata. La stagione della squadra statunitense, reduce dal successo in MLS, si è così complicata già nelle fasi iniziali della Concacaf Champions League.