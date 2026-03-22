La Lazio ha conquistato una vittoria fondamentale al Renato Dall’Ara, espugnando il campo del Bologna grazie a una doppietta decisiva di Kenneth Taylor. Il centrocampista ha firmato entrambe le reti, regalando tre punti preziosi in trasferta.

Dettagli del match e i protagonisti

La partita si è sbloccata al settantaduesimo minuto, quando Kenneth Taylor ha trovato il gol con un preciso destro rasoterra dal centro dell’area. Otto minuti più tardi, all’ottantaduesimo, lo stesso Taylor ha siglato il raddoppio con un sinistro potente dal lato sinistro dell’area, su assist di Boulaye Dia.

Un momento cruciale è stato il calcio di rigore neutralizzato dal portiere della Lazio, Edoardo Motta, che ha respinto il tiro di Riccardo Orsolini. Taylor è stato ammonito al settantasettesimo minuto.

Diverse sostituzioni per entrambe le formazioni. Per la Lazio: Provstgaard (26' per Gila), Noslin (45' per Pedro), Cancellieri (61' per Isaksen), Dia (62' per Maldini). Per il Bologna: Domínguez (62' per Orsolini), Cambiaghi (62' per Rowe), Lucumí (75' per Heggem), Dallinga (75' per Bernardeschi), Ferguson (89' per Zortea).

Contesto e importanza della vittoria

Il successo della Lazio al Dall’Ara assume un significato rilevante per la classifica, frutto di una prestazione in cui la determinazione di Kenneth Taylor è stata cruciale.

La parata del rigore da parte di Motta e la doppietta del centrocampista si sono rivelati gli elementi chiave per il trionfo.

La squadra biancoceleste ha dimostrato una solida organizzazione difensiva e un attacco cinico ed efficace nei momenti decisivi. Il Bologna, nonostante gli sforzi, non è riuscito a concretizzare, cedendo il passo agli ospiti.

Fattori chiave del successo

La Lazio ha mostrato solida difesa e pazienza tattica. La prestazione del Bologna è apparsa compromessa dalla stanchezza accumulata. L'arrivo di Taylor ha avuto un impatto positivo, rivelandosi fondamentale e contribuendo al risultato.