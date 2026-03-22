La Roma torna a sorridere, anche se con fatica, e lo fa nel momento più delicato della stagione. I giallorossi superano 1-0 il Lecce grazie al primo gol in maglia romanista di Vaz, al termine di una gara intensa e combattuta. Tre punti fondamentali per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ritrova la vittoria dopo settimane complicate e resta pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Una battaglia all’Olimpico: decide Vaz, il Lecce resiste

Non è stata una partita semplice per la Roma, tutt’altro. Il Lecce si è presentato all’Olimpico con grande determinazione, consapevole dell’importanza di ogni punto nella lotta per non retrocedere.

I salentini hanno venduto cara la pelle, mettendo in difficoltà i padroni di casa soprattutto sul piano fisico e dell’intensità. A complicare ulteriormente il compito dei giallorossi sono state anche le scorie delle recenti fatiche europee, con l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna ancora ben presente nella testa e nelle gambe dei giocatori.

Nonostante tutto, la Roma ha saputo restare dentro la partita, giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre. A decidere l’incontro è stato un episodio: il gol di Vaz, arrivato di testa su assist preciso di Mario Hermoso. Una rete che ha fatto esplodere l’Olimpico e che ha permesso ai giallorossi di portare a casa una vittoria tanto sofferta quanto preziosa.

Classifica e prospettive: aggancio alla Juve e rincorsa al Como

Con questo successo, la Roma compie un passo importante in classifica: aggancia la Juventus al quinto posto a quota 54, approfittando del pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo. Allo stesso tempo, i giallorossi tornano a -3 dal Como di Cesc Fàbregas, sempre più favorito per il quarto posto dopo la netta vittoria di giornata contro il Pisa.

Il successo contro il Lecce consente quindi alla Roma di interrompere un periodo senza vittorie, che durava da ben 1 mese e di presentarsi alla sosta per le nazionali con maggiore serenità. Due settimane che saranno fondamentali per recuperare energie e, soprattutto, alcuni elementi chiave della rosa.

Tra questi c’è Matías Soulé, esterno destro fermo da settimane a causa di una fastidiosa pubalgia. Il suo rientro potrebbe rivelarsi decisivo in vista del prossimo impegno, il big match contro l’Inter.