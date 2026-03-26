Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Giuseppe 'Beppe' Savoldi, uno degli attaccanti più iconici e prolifici degli anni Settanta. L'ex bomber si è spento all'età di settantanove anni, lasciando un vuoto nel panorama sportivo nazionale. In segno di profondo rispetto e commozione, un momento di raccoglimento è stato osservato allo stadio di Bergamo, prima della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, un tributo sentito a un protagonista indiscusso del nostro calcio.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il suo presidente, Gabriele Gravina, hanno espresso il loro più sincero cordoglio ai familiari di Savoldi, ricordando la sua straordinaria figura e il significativo contributo che ha offerto al calcio italiano.

La sua carriera fu segnata da un evento che fece epoca: il trasferimento record nell'estate del 1975 dal Bologna al Napoli. Questa operazione di mercato, valutata due miliardi di lire, gli valse il celebre soprannome di 'mister due miliardi', rendendola all'epoca la più costosa nella storia del calcio professionistico italiano e un vero e proprio punto di svolta per il mercato dei calciatori.

La Carriera di un Attaccante Prolifico

Nel corso della sua brillante carriera, Savoldi ha vestito con orgoglio le maglie di tre importanti club italiani: l'Atalanta, il Bologna e il Napoli. Con queste squadre, ha collezionato un impressionante totale di 168 reti in 405 presenze nel campionato di Serie A, numeri che testimoniano la sua eccezionale capacità realizzativa.

La stagione 1972/73 lo vide raggiungere l'apice della sua vena realizzativa, laureandosi capocannoniere del campionato con 17 gol, un primato condiviso con altri due grandi nomi del calcio di allora, Paolo Pulici e Gianni Rivera.

Anche in Nazionale, Savoldi ha lasciato il segno, seppur con un numero limitato di apparizioni. Ha totalizzato quattro presenze con la maglia azzurra, segnando un gol su calcio di rigore in un'amichevole disputata a Firenze contro la Grecia, partita che l'Italia vinse per 3-2. Il suo palmarès a livello di club è altrettanto ricco: ha conquistato la Coppa Italia in tre diverse occasioni, due volte con il Bologna (nel 1970 e nel 1974) e una con il Napoli (nel 1976). A questi successi si aggiungono le vittorie nella Coppa di Lega Italo-Inglese, ottenute sia con il Bologna che con il Napoli, rispettivamente nel 1970 e nel 1976, a conferma della sua versatilità e del suo spirito vincente.

L'Eredità di un Grande del Calcio

Il ricordo di Beppe Savoldi va ben oltre i suoi innumerevoli gol; è legato indissolubilmente al segno profondo che ha lasciato in ogni club in cui ha militato e al suo ruolo fondamentale nella storia del calcio italiano. Il suo trasferimento al Napoli, in particolare, non fu solo un'operazione economica di rilievo, ma un evento che segnò un'epoca, ridefinendo gli standard del mercato calcistico nazionale. La sua innata capacità realizzativa, unita a una presenza carismatica in campo, lo ha reso un punto di riferimento e un'ispirazione per intere generazioni di tifosi e appassionati, che ancora oggi ne ricordano le gesta.

Il minuto di raccoglimento osservato a Bergamo rappresenta un tributo commosso e doveroso a un protagonista indiscusso del calcio italiano, la cui memoria resterà per sempre legata ai colori dell'Atalanta, del Bologna e del Napoli, e ai tanti successi e alle emozioni che ha saputo regalare nel corso della sua straordinaria carriera. La sua figura continuerà a vivere nel cuore di chi ama il calcio, come simbolo di talento, dedizione e passione.