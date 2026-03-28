Domenica 1 marzo alle ore 14:00, lo stadio Manuel Martínez Valero aprirà le sue porte per la sfida tra Elche ed Espanyol, gara valida per la 26a giornata della Liga spagnola. Sotto il sole del pomeriggio valenciano, i biancoverdi dell'Elche proveranno a far valere il fattore campo contro i catalani dell’Espanyol, in una partita che sa di spartiacque per la classifica e i destini delle due squadre. In un campionato dove ogni punto può fare la differenza – tra sogni d’Europa o ansie di salvezza – i dettagli possono risultare decisivi e lo spettacolo, soprattutto nei match dell’orario spagnolo per eccellenza, non manca quasi mai.

Le probabili formazioni di Elche-Espanyol

Secondo le ultime indicazioni, Elche si affiderà a un classico 4-4-2 per schierarsi di fronte al proprio pubblico. Tra i pali ci sarà Matias Dituro, difesa composta da Leo Petrot, Victor Chust, Pedro Bigas e Marc Aguado. Sulla mediana agiranno Tete Morente, Lucas Cepeda, Aleix Febas e German Valera a supporto del tandem offensivo Álvaro Rodríguez e André Silva. Nel plotone guidato da mister Espanyol, invece, spazio al modulo 3-2-4-1 con Marko Dmitrovic tra i pali, linea a tre arretrata con Clemens Riedel, Fernando Calero e Leandro Cabrera; El Hilali e Carlos Romero con compiti di spinta sulle corsie. Il centrocampo sarà popolato da Tyrhys Dolan, Gonzalez De, Pol Lozano e Jofre Carreras, mentre in avanti agirà il veterano Kike Garcia, chiamato a concretizzare le poche chance che la retroguardia avversaria concederà.

Quote: Elche leggermente favorito sul prato di casa

Gli scommettitori questa volta si sbilanciano poco. Per William Hill il successo interno dei biancoverdi è offerto a 2.38, mentre sia il pareggio sia la vittoria dell’Espanyol sono messi sul piatto a 3.00. Quote simili da Bet365, con il segno 1 ancora a 2.38, pareggio più alto a 3.30 e l’affermazione ospite a 3.00.

Segno che il fattore campo potrebbe pesare, ma l’equilibrio regna sovrano tra le quote degli addetti ai lavori.

I protagonisti: André Silva, Rodríguez, Pol Lozano e Kike Garcia

L’osservato speciale nel reparto offensivo dell’Elche sarà certamente André Silva: il portoghese, 30 anni, si è dimostrato molto prezioso in zona gol nella prima parte di stagione con 6 reti all’attivo in 19 apparizioni, molte delle quali da subentrato (ben 6 ingressi dalla panchina).

Silva, che indossa la maglia numero 9, vanta 24 conclusioni totali di cui più della metà (14) nello specchio e una realizzazione dagli undici metri, completando il mosaico della sua presenza con 310 passaggi e 18 chiave. Il suo apporto in fase di costruzione e presenza in area può rivelarsi decisivo nei momenti caldi del match.

L’altra faccia dell’attacco biancoverde è rappresentata dal giovane uruguaiano Álvaro Rodríguez, già protagonista in 22 partite stagionali, 16 da titolare. Le sue 5 reti e i 4 assist ne fanno una pedina capace sia di pungere che di servire i compagni. Impressionano i suoi 298 duelli totali, con 151 vinti: segno che Rodríguez non si tira mai indietro nella battaglia fisica con i difensori avversari.

Inoltre i 28 dribbling riusciti su 53 tentati dimostrano fantasia e coraggio quando parte palla al piede.

Sul fronte Espanyol occhi puntati sul centrocampista Pol Lozano. Nel cuore della mediana ha raccolto 23 presenze (21 da titolare) con ben 1645 minuti giocati. Lozano si distingue per la sua generosità in copertura (26 tackle e 19 intercetti) e la discreta qualità nei passaggi (729 totali e 17 chiave), pur mantenendo una tendenza più da gregario che da protagonista nelle statistiche realizzative, viste le sole 5 conclusioni totali e un goal all’attivo. Non manca la personalità: 6 ammonizioni e 47 falli commessi testimoniano la sua presenza costante nel vivo del gioco.

In avanti per i catalani ci sarà Kike Garcia, classe 1989, che ha preso parte a 24 match (nove da titolare) ritagliandosi 4 gol in soli 1009 minuti.

Garcia ha un rendimento costante nelle palle contese (94 duelli vinti su 204) e un contributo anche in fase di costruzione grazie ai 16 passaggi chiave. La sua attitudine da lottatore, come confermano anche le 26 punizioni guadagnate, può essere l’arma in più per scardinare la retroguardia dell’Elche nel momento opportuno.