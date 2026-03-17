La Fiorentina ha conquistato una vittoria di capitale importanza nella sua corsa per la salvezza, imponendosi con un netto quattro a uno sulla Cremonese. La sfida, disputata allo stadio Giovanni Zini, si è rivelata decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre. La formazione viola, guidata da Vanoli, ha mostrato grande sicurezza e determinazione sul campo, riuscendo a scavalcare il Lecce in classifica e ad avvicinarsi con decisione alla zona tranquilla. Per i grigiorossi, invece, la situazione si è fatta drammaticamente più complessa, con la squadra che non riesce a trovare il successo da ben undici turni.

La cronaca dettagliata del match

L’incontro ha preso il via con ritmi subito elevati. Dopo appena due minuti di gioco, Federico Bonazzoli della Cremonese ha avuto la prima grande occasione, presentandosi a tu per tu con il portiere viola David De Gea, il quale però è stato abile a neutralizzare il tentativo dell’attaccante. La Fiorentina ha sbloccato il risultato al venticinquesimo minuto: su un’azione ben orchestrata, Rolando Mandragora ha servito Fabiano Parisi, che con una pregevole giocata ha superato Floriani Mussolini e calciato in porta. Il pallone, leggermente deviato da un difensore grigiorosso, è passato sotto le gambe di Emil Audero, siglando lo zero a uno per i gigliati. Il raddoppio non si è fatto attendere, arrivando sette minuti più tardi.

Robin Gosens ha verticalizzato per Roberto Piccoli, che con un preciso sinistro ha battuto il portiere avversario, portando il punteggio sullo zero a due.

La ripresa è iniziata nel migliore dei modi per la squadra ospite, che ha trovato il terzo gol al quarantanovesimo minuto. Dodô ha finalizzato un perfetto contropiede orchestrato da Albert Gudmundsson, portando il risultato su un rassicurante zero a tre. La Cremonese, pur in svantaggio, ha cercato una reazione e al cinquantasettesimo minuto è riuscita ad accorciare le distanze con David Okereke, subentrato nel corso della gara, ha insaccato di prima intenzione su assist di Federico Ceccherini, riaccendendo per un breve momento le speranze dei padroni di casa con l'uno a tre.

Tuttavia, ogni velleità di rimonta è stata spenta al settantesimo minuto da Albert Gudmundsson, che ha chiuso definitivamente i conti con un potente destro, fissando il risultato finale sull'uno a quattro.

Analisi tattica e formazioni in campo

Le scelte tecniche hanno visto la Cremonese scendere in campo con Emil Audero tra i pali; la linea difensiva era composta da Federico Ceccherini, Sebastiano Luperto, Francesco Folino e Youssef Maleh. A centrocampo, il tecnico ha schierato Morten Thorsby, Warren Bondo e Romano Floriani Mussolini, mentre il tridente d'attacco era formato da Tommaso Barbieri, Federico Bonazzoli e Milan Djuric. La Fiorentina ha risposto con David De Gea in porta; in difesa Luca Ranieri, Marin Pongracic, Robin Gosens e Dodô.

Il centrocampo era affidato a Nicolò Fagioli, Marco Brescianini e Rolando Mandragora, con Roberto Piccoli, Albert Gudmundsson e Fabiano Parisi a comporre il reparto offensivo. Nel corso della partita, entrambi gli allenatori hanno effettuato diverse sostituzioni per cercare di cambiare l'inerzia del match o gestire le forze, tra cui l'ingresso di Okereke per i grigiorossi, autore dell'unico gol della sua squadra.

La prestazione complessiva della Fiorentina è stata caratterizzata da una notevole solidità difensiva e un cinismo implacabile in fase offensiva, elementi che si sono rivelati cruciali per ottenere un successo così significativo in trasferta. Per la Cremonese, invece, la sconfitta aggrava ulteriormente una crisi di risultati che perdura da tempo, rendendo la lotta per evitare la retrocessione in Serie B sempre più ardua e concreta.