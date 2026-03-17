La Fiorentina ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza in trasferta, imponendosi con un netto 4-1 sulla Cremonese. Questo incontro, che ha chiuso la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, si è rivelato un vero e proprio scontro salvezza, con i viola che hanno dimostrato fin da subito una chiara superiorità. La squadra toscana ha mantenuto il controllo del gioco sin dalle prime battute, riuscendo a indirizzare l'esito del match già nel corso del primo tempo grazie alle determinanti marcature di Parisi e Piccoli, che hanno permesso di costruire un solido vantaggio.

Nella ripresa, la formazione gigliata ha consolidato ulteriormente il proprio dominio. Dodo ha siglato la rete del 3-0 in avvio di secondo tempo, mettendo una seria ipoteca sui tre punti e rafforzando la posizione di vantaggio. La Cremonese, nonostante il pesante passivo, ha tentato una reazione d'orgoglio, trovando il gol con Okereke. Tuttavia, questo tentativo di rimonta si è rivelato effimero e non è bastato a rimettere in discussione l'esito della gara. La partita è stata definitivamente chiusa dalla marcatura di Gudmundsson, realizzata al ventitreesimo minuto della ripresa, che ha fissato il risultato finale sul 4-1, sancendo la netta superiorità della Fiorentina.

La classifica: Fiorentina respira, Cremonese in apnea

Grazie a questo prezioso successo, la Fiorentina ha compiuto un significativo balzo in avanti nella classifica di Serie A, raggiungendo quota 28 punti. Questo risultato le ha permesso di scavalcare il Lecce, posizionandosi al quintultimo posto e portando il proprio vantaggio sulla temuta zona retrocessione a ben quattro lunghezze. Un distacco che offre un margine di respiro importante in vista delle prossime sfide. Per la Cremonese, al contrario, la situazione si fa sempre più critica: la squadra rimane profondamente invischiata nella lotta per non retrocedere, occupando una delle ultime posizioni e precedendo solamente Pisa e Verona. La sconfitta ha ulteriormente complicato le prospettive di permanenza nella massima serie per i grigiorossi, che vedono la salvezza allontanarsi.

Andamento stagionale e i protagonisti della vittoria viola

La stagione della Fiorentina è stata finora caratterizzata da un andamento altalenante, con prestazioni non sempre costanti e risultati che hanno oscillato tra momenti di brillantezza e periodi di maggiore difficoltà. Tuttavia, la vittoria ottenuta contro la Cremonese assume un significato particolare, rappresentando un segnale importante e potenzialmente decisivo nella complessa corsa per la salvezza. La squadra viola ha saputo mostrare sul campo una notevole solidità difensiva e una spiccata determinazione in fase offensiva, capitalizzando al meglio le occasioni create e gestendo con maturità il vantaggio acquisito. Nelle settimane precedenti, la formazione toscana aveva faticato a raccogliere punti, ma questo successo in trasferta potrebbe configurarsi come la svolta attesa per affrontare con rinnovato slancio e fiducia il cruciale finale di stagione.

Tra i giocatori che si sono distinti e hanno contribuito in modo determinante a questa vittoria, spiccano indubbiamente Parisi e Piccoli, autori delle reti che hanno sbloccato e indirizzato la gara fin dal primo tempo. A loro si sono aggiunti Dodo e Gudmundsson, le cui marcature hanno completato il tabellino, sigillando il risultato finale e confermando la superiorità viola. Per la Cremonese, al contrario, si prospetta un periodo di intenso e difficile lavoro: sarà fondamentale ritrovare al più presto compattezza tattica, efficacia in attacco e la capacità di conquistare punti nelle prossime sfide, che si annunciano decisive per la permanenza nella massima serie del calcio italiano e per evitare la retrocessione.