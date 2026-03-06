Domenica alle ore 15, lo stadio Franchi di Firenze sarà teatro di una sfida cruciale per la salvezza: la Fiorentina ospiterà il Parma. La squadra viola prosegue la preparazione in vista dell’incontro, con particolare attenzione alle condizioni di Moise Kean.

Paolo Vanoli confida di poter schierare l’attaccante, ma la prudenza è massima. Kean sta svolgendo lavoro differenziato a causa di un problema alla tibia che lo ha costretto a lasciare il campo durante la partita contro l’Udinese. “Kean sta facendo di tutto per esserci domenica, ma la cautela per adesso è estrema e ogni valutazione più approfondita sarà fatta a ridosso del match”, ha dichiarato Vanoli.

In caso di forfait, il compito di sostituirlo spetterà a Roberto Piccoli. Restano indisponibili Solomon e Lezzerini per infortuni muscolari, mentre Parisi è certamente assente per squalifica.

Il contesto della sfida per la salvezza

La partita assume un’importanza strategica per la Fiorentina, fortemente impegnata nella lotta per mantenere la categoria. Il Parma, dal canto suo, si presenta al Franchi con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in classifica, puntando a ottenere un risultato positivo in trasferta.

Informazioni sui biglietti per il Settore Ospiti

Per i tifosi del Parma è attiva la prevendita del Settore Ospiti, denominato Curva Esterna. I biglietti sono disponibili al prezzo di 22,00 euro e la vendita è iniziata mercoledì 4 marzo alle ore 10, proseguendo fino a sabato 7 marzo alle ore 19.

I tagliandi possono essere acquistati tramite il circuito Vivaticket, sia online sia nei punti vendita autorizzati. L’acquisto è riservato esclusivamente ai possessori della fidelity card del Parma Calcio, la “Tardini Card”. Ogni biglietto è nominativo e non cedibile; per accedere allo stadio è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità.

Inoltre, i tifosi noti come “Boys della Curva Nord” hanno comunicato la loro decisione di disertare la trasferta, motivando la scelta con il fatto che “le condizioni attuali non permettono alla totalità dei parmigiani di seguire la squadra, lasciando inevitabilmente fuori altre persone”.