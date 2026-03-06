Il Cagliari si prepara ad affrontare il Como sabato alle 15 alla Unipol Domus, con diverse assenze ma anche qualche ritorno significativo. Il tecnico Fabio Pisacane ha sottolineato che Folorunsho è “in condizione di giocare sin dal primo minuto”.

Assenze e scelte di formazione

Per la sfida contro il Como mancheranno Mina, fermato da un affaticamento, e altri giocatori come Belotti, Felici, Mazzitelli, Borrelli, Gaetano e Deiola. In compenso, Folorunsho è tornato pienamente disponibile e potrebbe essere schierato sia in mediana sia in attacco.

Le parole di Pisacane alla vigilia

“È nelle condizioni – ha detto il mister – di giocare sin dal primo minuto”. Riguardo al Como, Pisacane ha aggiunto: “Ma questa è un’altra partita, perché avremmo di fronte una squadra che è sempre più consapevole dei propri mezzi. Con un allenatore, Fabregas, che stimo e che sento spesso. E con un gioco che nella metà campo avversaria si sviluppa con giocatori come Perrone, Paz e Da Cunha. È da considerare una big”.

Sul rapporto con Fabregas, Pisacane ha spiegato: “In settimana non ci siamo sentiti perché ognuno sta pensando a preparare la sua partita – ha osservato – ma non vedo l’ora di riabbracciarlo. Sono vicino alla sua filosofia. Sì, mi piacerebbe anche batterlo.

E per fare questo, con una squadra che tutti conoscono ma nessuno riesce a fermare, bisogna avere cura maniacale dei dettagli, spirito positivo e consapevolezza di dover raddoppiare o triplicare gli sforzi”.

Infine, sul recupero di Yerri Mina, Pisacane ha dichiarato: “Pronti a fare il nostro piano gara – ha spiegato Pisacane – con il Parma chi c’era ha fatto bene. Spero di avere Yerri a disposizione al più presto per le prossime gare”. E sul suo possibile approdo al Mondiale: “Mi auguro che possa andare al Mondiale, sarebbe una vittoria di tutti e non del singolo. Sentiamo di aver dato qualcosa al giocatore. È arrivato in un ambiente sano e si è subito innamorato del club. Il rammarico è quello di lasciarlo fra qualche mese”.

Designazione arbitrale

La partita sarà diretta da Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, coadiuvato da Davide Moro e Simone Biffi, con Giovanni Ayroldi quarto ufficiale. Al Var sono stati designati Luigi Nasca e Marco Guida. Per Marinelli si tratta della settima direzione stagionale in Serie A e della settantesima in carriera nel massimo campionato.