La Fiorentina si appresta a scendere in campo per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. La sfida contro il Raków è in programma giovedì alle 21 allo stadio Franchi, un appuntamento cruciale per la squadra viola, attualmente impegnata su molteplici fronti tra campionato e competizioni europee.

Il cammino europeo della Fiorentina

La formazione toscana mira a proseguire con successo il proprio percorso nella competizione continentale. La Conference League rappresenta non solo una vetrina internazionale di prestigio, ma anche un’opportunità concreta per conquistare un trofeo europeo.

In vista dell’imminente impegno, lo staff tecnico sta valutando possibili rotazioni nell’undici titolare. L’obiettivo è gestire al meglio le energie della rosa, tenendo conto degli impegni ravvicinati anche in Serie A.

Formazione e assenze

Tra le notizie che precedono il match, si registra l’assenza di Moise Kean, che non sarà disponibile per la partita contro il Raków. Lo staff tecnico potrebbe quindi optare per un turnover mirato, concedendo spazio a giovani talenti e seconde linee. Questa strategia mira a mantenere alta la competitività della squadra sia nel campionato nazionale che nelle competizioni europee.

Informazioni sulla trasmissione

La partita tra Fiorentina e Raków sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Gli appassionati potranno inoltre seguire l’incontro in streaming tramite la piattaforma NOW. Per coloro che non dispongono di tali abbonamenti, è disponibile la diretta testuale gratuita su Fiorentinanews.com, con aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della gara.