La Roma ha completato oggi l’ultimo allenamento in vista della trasferta a Bologna. La squadra partirà nel pomeriggio per raggiungere la città emiliana, dove questa sera si terrà la conferenza stampa pre‑gara con mister Gian Piero Gasperini e il portiere Svilar. Da segnalare che Matías Soulé continua a svolgere lavoro differenziato per recuperare dalla pubalgia che lo assenza dal campo da diverse settimane. Proseguono invece con percorsi di fisioterapia e recupero Paulo Dybala e Artem Dovbyk. Sul fronte difensivo, Mario Hermoso è pienamente recuperato e sarà schierato titolare nella retroguardia a tre.

Condizioni dei giocatori e recuperi

Durante la seduta di rifinitura, Soulé ha lavorato separatamente dal gruppo, confermando le difficoltà nel suo rientro. Dybala e Dovbyk, entrambi alle prese con infortuni di lunga durata, hanno proseguito il loro programma riabilitativo. Al contrario, Hermoso ha terminato la sessione con i compagni e il suo impiego dal primo minuto nella difesa a tre è una certezza.

Verso la sfida di Europa League

La seduta odierna segna l’ultimo impegno sul campo prima della partenza per Bologna. La Roma affronterà la squadra di Vincenzo Italiano nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. La conferenza stampa di presentazione si svolgerà in serata, con Gasperini e Svilar come protagonisti.

Prospettive future e designazione arbitrale

Soulé ha già saltato la precedente partita e la sua disponibilità per il match di ritorno o per la trasferta di Como appare improbabile. L’obiettivo dello staff tecnico è recuperarlo per la sfida contro il Lecce. Nel frattempo, la UEFA ha confermato la designazione dell’arbitro tedesco Sven Jablonski per dirigere la gara d’andata a Bologna, definendo così il quadro delle autorità arbitrali.