Il Genoa si prepara ad affrontare una delle partite più delicate della stagione. La trasferta a Verona rappresenta un vero e proprio crocevia per il finale di campionato. L'allenatore Daniele De Rossi ha evidenziato come la recente vittoria contro la Roma abbia dato slancio alla squadra, ma ha anche messo in guardia i suoi sulla difficoltà della sfida contro gli scaligeri.

Il momento cruciale del campionato

"Non è assolutamente una partita facile", ha dichiarato De Rossi. "Ma è un momento importante per il finale del campionato perché lo puoi vivere in maniera diversa.

Fare punti in queste due partite (dopo Verona, l’Udinese) ci porterebbe a vedere il campionato in maniera diversa. Automaticamente e inevitabilmente ti metteresti dietro qualche altra squadra di quelle che sono a pari punti con noi. E porteresti a distanza di sicurezza quelle che stanno giù in fondo nelle ultime posizioni. È un momento molto importante, se non cruciale della stagione".

Le insidie della sfida con il Verona

Il Verona arriva a questa partita dopo una vittoria contro il Bologna, un risultato che, secondo De Rossi, rende ancora più insidiosa la gara. "Le insidie sono grandissime. Credo che la vittoria del Verona non sia stata una brutta notizia dal punto di vista della preparazione della gara", ha sottolineato.

"Ci ha reso veramente facile il compito di spiegare ai nostri giocatori di quanto sia viva questa squadra. Io l’avevo vista giocare contro il Napoli, l’avevo vista giocare in altre partite dove non meritava assolutamente di perdere". De Rossi ha poi ricordato come squadre come Verona e Pisa, spesso considerate già retrocesse, siano invece ancora pienamente in corsa. "Automaticamente", ricorda De Rossi, "le squadre che stanno un po’ lì in fondo, come Verona e Pisa, possono essere viste come squadre già retrocesse. Ma non è così. E questo perché mancano 30 punti, tantissime partite e perché fino a che la matematica non ti condanna io penso che tu voglia lottare, soprattutto in una piazza calda come Verona.

E poi il Verona è anche una squadra che negli anni passati qualche impresa, qualche rimonta clamorosa l’ha fatta", ha ricordato. "La loro vittoria ha reso chiaro quanto stiano lottando, anche a chiunque non avesse seguito il Verona in queste ultime settimane".

Le condizioni della rosa e le scelte di formazione

In vista della partita, il Genoa dovrà fare a meno di Masini, squalificato, mentre restano alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche di Baldanzi e di altri giocatori. "Ci sono delle situazioni un po’ al limite, quella di Baldanzi e di qualche altro giocatore che ha avuto qualche problemino nelle ultime giornate", ha concluso De Rossi. "Ma stiamo bene e ci arriviamo bene. Tommaso lo valutiamo di giorno in giorno in questi due giorni che mancano".

Il tecnico rossoblù si mostra fiducioso sulla tenuta della squadra, pur consapevole delle difficoltà che attendono il Genoa in questa fase decisiva del campionato.

Il contesto della lotta salvezza

La sfida tra Verona e Genoa si inserisce in un contesto di grande equilibrio nella parte bassa della classifica, dove ogni punto può risultare determinante per la permanenza in Serie A. Le parole di De Rossi riflettono la consapevolezza di quanto sia importante mantenere alta la concentrazione e sfruttare ogni occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione. La lotta per la salvezza coinvolge diverse squadre e, come sottolineato dal tecnico, la determinazione e la storia recente del Verona rappresentano un ulteriore motivo di attenzione per il Genoa.