Atmosfera da alta tensione calcistica quella che si respira alla vigilia di Getafe-Real Betis, sfida in programma domenica 8 marzo alle ore 16:15 al Coliseum di Getafe, per la 27ᵃ giornata della Liga 2025/26. Un confronto dal sapore di Europa soprattutto per i sevillani, ma il Getafe davanti al proprio pubblico è sempre avversario ostico: match che promette equilibrio, con entrambe le formazioni determinate a far valere la posta in palio nella corsa al sogno continentale.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Betis: occhi su Antony e Satriano

Secondo le ultime indicazioni, il Getafe del tecnico Bordalás dovrebbe schierarsi con un coraggioso modulo 3-2-4-1: David Soria tra i pali, Boselli, Duarte e Zaid Abner Romero a comporre la linea difensiva, mentre il duo Iglesias-Rico occuperà la fascia mediana.

In mezzo al campo ci sarà spazio per Kiko Femenía, Milla e Arambarri, chiamati a cucire gioco e sostanza. Davanti, a supporto di Satriano e Luís Vázquez, formazione che promette gamba e filtro tra le linee.

Il Betis del tecnico Pellegrini, che storicamente fa dell’impostazione palla a terra la sua arma migliore, risponde con un 4-3-3: Valles in porta, Ruibal, Llorente, Natan e Ricardo Rodriguez a comporre il quartetto difensivo. A centrocampo, spazio a Fornals, Roca e Fidalgo, con Antony largo a destra, Ezzalzouli a sinistra e Juan Hernández centrale a guidare l’attacco biancoverde che arriva nella capitale madrilena con ambizioni europee dichiarate.

Quote Getafe-Real Betis: equilibrio assoluto secondo i bookmaker

Analizzare le quote offerte dai principali operatori restituisce la fotografia perfetta di un match senza favoriti. William Hill quota la vittoria interna del Getafe a 2.80, esattamente come per il pareggio e per il successo esterno del Betis, sintomo di attese assolutamente bilanciate.

Bet365 si discosta leggermente soltanto sul segno X, offerto a 2.90, mentre conferma la quota di 2.80 sia per il truimfo dei padroni di casa sia per quello degli andalusi. Un equilibrio che promette scintille, riflesso dell’incertezza che aleggia sulla gara.

Le statistiche: Antony il faro verde, Vázquez e Satriano lance dell'attacco Azulón

Antony Matheus brilla tra i biancoverdi con numeri da leader: il brasiliano ha firmato 7 reti e 5 assist in 21 presenze, risultando uno dei motori offensivi del Betis con 43 key passes e una media voto di 7.31.

Capace di puntare l’uomo (42 dribbling tentati, 18 riusciti), si è confermato sia nel vivo del gioco sia nell’ultimo passaggio. Oltre al grande apporto realizzativo, ha costruito 848 passaggi e vinto la metà dei duelli (82 su 164), rivelandosi prezioso anche nella fase di non possesso.

Un’altra freccia sempre affilata nello scacchiere biancoverde è Abdessamad Ezzalzouli: il marocchino ha trovato spazio e qualità, con 5 gol e 5 assist in appena 17 apparizioni e un rendimento medio significativo (7.25). Impressionante la verve nei duelli – 127 vinti su 248 – e la capacità di ottenere falli a favore (48), segnale di una pericolosità costante negli ultimi sedici metri.

Sul fronte Getafe, la spinta arriva dalle punte emergenti: l’uruguaiano Satriano, classe 2001, ha già raccolto 2 reti in 7 apparizioni, mostrando vivacità sottoporta (10 tiri, 7 nello specchio) e un dinamismo notevole (11 tackle, 8 dribbling riusciti).

Il nuovo partner d’attacco, l’argentino Luís Vázquez, ha risposto presente con 2 centri nelle sue prime 6 uscite, procurandosi anche un rigore e vincendo 28 duelli su 65 totali, testimonianza di una crescente affinità col calcio spagnolo. Vázquez si distingue inoltre per la propensione a conquistare calci di punizione (16 subiti), particolare da non sottovalutare nei duelli fisici che spesso animano il Coliseum.

In seconda linea, spicca anche il contributo di Kiko Femenía: il terzino ha giocato 21 partite raccogliendo una media voto di 6.67. Decisivo nel lavoro oscuro, il difensore vanta 30 intercetti e 33 contrasti, impreziositi da 14 passaggi chiave e una sola ammonizione ogni sette gare, a suggellare grande attenzione tattica.

Senza dimenticare nel Betis il colombiano Juan Camilo Hernández, autore di 8 reti e 3 assist stagionali, determinante sotto porta (15 tiri nello specchio su 42 totali) e spesso al centro del gioco grazie ai 28 passaggi chiave e un rigore realizzato in stagione.