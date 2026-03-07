Domenica 8 marzo alle ore 18:30, il Ramón Sánchez Pizjuán si prepara a ospitare la sfida tra Siviglia e Rayo Vallecano, valida per la ventisettesima giornata della Liga 2025/26. Il palcoscenico andaluso darà il benvenuto a una gara dal sapore particolare: i padroni di casa inseguono punti pesanti davanti al proprio pubblico, mentre il Rayo Vallecano cercherà di sorprendere ancora una volta in trasferta sfruttando la sua organizzazione e velocità.

Le probabili formazioni di Siviglia-Rayo Vallecano

Il Siviglia si affiderà a un 5-3-2 solido, scelta che conferma la volontà di avere una retroguardia robusta e linee strette davanti a Vlachodimos.

In difesa agiranno Nianzou, Gudelj e Salas, con Carmona e Oso sulle fasce a dare spinta ma anche copertura. In mezzo al campo, Batista Mendy, Agoume e Sow offriranno muscoli e geometrie. Davanti, la coppia formata da Akor Adams e dal veterano Alexis Sánchez: esperienza e fisicità per scardinare la linea alta del Rayo.



Per gli ospiti la soluzione 4-2-3-1 del Rayo Vallecano proverà a rispondere con equilibrio e dinamicità. In porta Batalla, protetto dalla linea difensiva composta da Ratiu e Espino sulle fasce, Lejeune e Nobel Mendy al centro. In mediana, la cerniera Valentin-Gumbau dovrà schermare le avanzate avversarie e rifornire la batteria di trequartisti, con Ilias Akhomach, Isi Palazón e Álvaro Garcia a inventare alle spalle di Jorge de Frutos, bomber più atteso degli ospiti.

Spain Flag
La Liga
Giornata 27
06/03/2026 21:00
Celta Vigo
VS
Real Madrid
07/03/2026 14:00
Osasuna
VS
Maiorca
07/03/2026 16:15
Levante
VS
Girona
07/03/2026 18:30
Atlético Madrid
VS
Real Sociedad
07/03/2026 21:00
Athletic Bilbao
VS
Barcellona
08/03/2026 14:00
Villarreal
VS
Elche
08/03/2026 16:15
Getafe
VS
Real Betis
08/03/2026 18:30
Siviglia
VS
Rayo Vallecano
08/03/2026 21:00
Valencia
VS
Alaves
09/03/2026 21:00
Espanyol
VS
Oviedo

Quote: equilibrio e leggera preferenza per il Siviglia

I principali bookmaker si attendono una partita sulla lama del rasoio, con un leggero favore verso gli andalusi. William Hill quota la vittoria interna a 2.50, il pareggio a 3.00 e il colpo esterno del Rayo Vallecano a 2.88. Bet365 si allinea, alzando leggermente l’asticella per il Siviglia (2.55), offrendo il pari a 3.10 e il successo del Rayo a quota 3.00.

Segno che la sfida si prospetta aperta, con la classica incertezza tipica dei match da tripla a questo punto della stagione.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
26
21
1
4
71 / 26
45
64
W
W
L
W
W
2
Real Madrid
26
19
3
4
54 / 22
32
60
L
L
W
W
W
3
Atlético Madrid
26
15
6
5
43 / 23
20
51
W
W
L
L
D
4
Villarreal
26
16
3
7
48 / 31
17
51
L
W
W
L
W
5
Real Betis
26
11
10
5
42 / 32
10
43
D
D
W
W
W
6
Celta Vigo
26
10
10
6
36 / 28
8
40
W
W
D
L
D
7
Espanyol
26
10
6
10
33 / 39
-6
36
D
L
D
L
L
8
Real Sociedad
26
9
8
9
38 / 38
0
35
W
D
L
W
D
9
Athletic Bilbao
26
10
5
11
30 / 36
-6
35
D
W
W
W
D
10
Osasuna
26
9
6
11
30 / 30
0
33
L
W
D
W
D
11
Getafe
26
9
5
12
21 / 29
-8
32
W
L
W
W
D
12
Rayo Vallecano
26
7
9
10
26 / 32
-6
30
W
D
D
W
L
13
Siviglia
26
8
6
12
34 / 41
-7
30
D
W
D
D
L
14
Girona
26
7
9
10
27 / 42
-15
30
L
D
W
D
L
15
Valencia
26
7
8
11
27 / 39
-12
29
W
L
W
L
L
16
Alaves
26
7
6
13
23 / 34
-11
27
L
D
D
L
W
17
Elche
26
5
11
10
34 / 39
-5
26
D
L
D
L
L
18
Maiorca
26
6
6
14
29 / 42
-13
24
L
L
L
L
W
19
Levante
26
5
6
15
28 / 44
-16
21
W
L
L
L
L
20
Oviedo
26
3
8
15
16 / 43
-27
17
L
L
D
L
W

I protagonisti: Adams e Sánchez per il Siviglia, De Frutos e Isi Palazón sognano il colpaccio

Il Siviglia si affida ad Akor Adams, punta di forza classe 2000 che in 21 presenze in Liga ha già lasciato il segno con 6 reti e 3 assist.

L’attaccante nigeriano sta diventando un riferimento per la manovra degli andalusi: sulle sue spalle pesano 36 tiri totali, 25 dei quali nello specchio della porta, statistica che ne conferma la pericolosità sotto porta. Adams è abile anche a guadagnarsi rigori (2 trasformati in stagione) e nei duelli fisici, pur vincendone 57 su 160, testimonia quanto ami lottare contro le difese avversarie.

Al suo fianco, Alexis Sánchez continua a reinventarsi uomo decisivo anche a 37 anni. L’attaccante cileno ha già raccolto 18 presenze (7 da titolare) condite da 3 gol e 1 assist: Sánchez, con 863 minuti sulle gambe, si distingue soprattutto per quantità, generosità (13 tackle, 4 intercetti) e capacità di accendere la manovra (17 passaggi chiave).

In area di rigore avversaria, le sue 5 riuscite su 16 dribbling tentati e il gol dal dischetto mostrano la qualità che non tramonta nonostante l’anagrafe.

Sul fronte dei madrileni occhio all’estro di Isi Palazón. Jolly di qualità, nelle 25 presenze stagionali ha messo insieme 3 gol e 3 assist, ma soprattutto una presenza costante nella trequarti rivale: 28 tiri (quasi la metà in porta), 31 passaggi chiave e ben 21 dribbling riusciti su 42 tentativi. Palazón si fa rispettare anche fisicamente, come dimostrano gli 8 gialli (segno di indole combattiva) e la partecipazione attiva in fase difensiva (22 tackle e 5 blocchi).

A guidare l’attacco del Rayo ci sarà Jorge de Frutos, uno degli uomini più in forma tra le fila ospiti: 10 reti in 24 presenze rappresentano una dote rara per un attaccante in una squadra di medio calibro.

La sua capacità di incidere non si ferma ai gol: de Frutos ha firmato anche 1 assist, si è procurato 3 rigori (segnandone 1), ed è uomo da duello (188 totali, 79 vinti) e da dribbling (17 riusciti su 36 tentativi). L’alto minutaggio (1753 minuti) certifica quanto il suo lavoro sia ormai imprescindibile negli schemi del Rayo Vallecano.
