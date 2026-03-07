Domenica 8 marzo alle ore 18:30, il Ramón Sánchez Pizjuán si prepara a ospitare la sfida tra Siviglia e Rayo Vallecano, valida per la ventisettesima giornata della Liga 2025/26. Il palcoscenico andaluso darà il benvenuto a una gara dal sapore particolare: i padroni di casa inseguono punti pesanti davanti al proprio pubblico, mentre il Rayo Vallecano cercherà di sorprendere ancora una volta in trasferta sfruttando la sua organizzazione e velocità.

Le probabili formazioni di Siviglia-Rayo Vallecano

Il Siviglia si affiderà a un 5-3-2 solido, scelta che conferma la volontà di avere una retroguardia robusta e linee strette davanti a Vlachodimos.

In difesa agiranno Nianzou, Gudelj e Salas, con Carmona e Oso sulle fasce a dare spinta ma anche copertura. In mezzo al campo, Batista Mendy, Agoume e Sow offriranno muscoli e geometrie. Davanti, la coppia formata da Akor Adams e dal veterano Alexis Sánchez: esperienza e fisicità per scardinare la linea alta del Rayo.



Per gli ospiti la soluzione 4-2-3-1 del Rayo Vallecano proverà a rispondere con equilibrio e dinamicità. In porta Batalla, protetto dalla linea difensiva composta da Ratiu e Espino sulle fasce, Lejeune e Nobel Mendy al centro. In mediana, la cerniera Valentin-Gumbau dovrà schermare le avanzate avversarie e rifornire la batteria di trequartisti, con Ilias Akhomach, Isi Palazón e Álvaro Garcia a inventare alle spalle di Jorge de Frutos, bomber più atteso degli ospiti.

Quote: equilibrio e leggera preferenza per il Siviglia

I principali bookmaker si attendono una partita sulla lama del rasoio, con un leggero favore verso gli andalusi. William Hill quota la vittoria interna a 2.50, il pareggio a 3.00 e il colpo esterno del Rayo Vallecano a 2.88. Bet365 si allinea, alzando leggermente l’asticella per il Siviglia (2.55), offrendo il pari a 3.10 e il successo del Rayo a quota 3.00.

Segno che la sfida si prospetta aperta, con la classica incertezza tipica dei match da tripla a questo punto della stagione.

I protagonisti: Adams e Sánchez per il Siviglia, De Frutos e Isi Palazón sognano il colpaccio

Il Siviglia si affida ad Akor Adams, punta di forza classe 2000 che in 21 presenze in Liga ha già lasciato il segno con 6 reti e 3 assist.

L’attaccante nigeriano sta diventando un riferimento per la manovra degli andalusi: sulle sue spalle pesano 36 tiri totali, 25 dei quali nello specchio della porta, statistica che ne conferma la pericolosità sotto porta. Adams è abile anche a guadagnarsi rigori (2 trasformati in stagione) e nei duelli fisici, pur vincendone 57 su 160, testimonia quanto ami lottare contro le difese avversarie.

Al suo fianco, Alexis Sánchez continua a reinventarsi uomo decisivo anche a 37 anni. L’attaccante cileno ha già raccolto 18 presenze (7 da titolare) condite da 3 gol e 1 assist: Sánchez, con 863 minuti sulle gambe, si distingue soprattutto per quantità, generosità (13 tackle, 4 intercetti) e capacità di accendere la manovra (17 passaggi chiave).

In area di rigore avversaria, le sue 5 riuscite su 16 dribbling tentati e il gol dal dischetto mostrano la qualità che non tramonta nonostante l’anagrafe.

Sul fronte dei madrileni occhio all’estro di Isi Palazón. Jolly di qualità, nelle 25 presenze stagionali ha messo insieme 3 gol e 3 assist, ma soprattutto una presenza costante nella trequarti rivale: 28 tiri (quasi la metà in porta), 31 passaggi chiave e ben 21 dribbling riusciti su 42 tentativi. Palazón si fa rispettare anche fisicamente, come dimostrano gli 8 gialli (segno di indole combattiva) e la partecipazione attiva in fase difensiva (22 tackle e 5 blocchi).

A guidare l’attacco del Rayo ci sarà Jorge de Frutos, uno degli uomini più in forma tra le fila ospiti: 10 reti in 24 presenze rappresentano una dote rara per un attaccante in una squadra di medio calibro.

La sua capacità di incidere non si ferma ai gol: de Frutos ha firmato anche 1 assist, si è procurato 3 rigori (segnandone 1), ed è uomo da duello (188 totali, 79 vinti) e da dribbling (17 riusciti su 36 tentativi). L’alto minutaggio (1753 minuti) certifica quanto il suo lavoro sia ormai imprescindibile negli schemi del Rayo Vallecano.