Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, ha ribadito con fermezza assoluta la posizione dell'ente sul tema della violenza contro gli arbitri. L'intervento è avvenuto durante una conferenza stampa indetta in occasione dell'annuncio del conferimento del prestigioso Premio Bearzot a Cesc Fabregas. Gravina ha colto l'occasione per affrontare con decisione il delicato caso di Valentina Zamburru, una giovane arbitra di soli diciassette anni, vittima di un'aggressione brutale avvenuta lo scorso 28 febbraio durante l'incontro Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, valido per il campionato Under 17 sardo.

"Noi sul tema della violenza siamo intransigenti", ha dichiarato il presidente Gravina, evidenziando la linea dura adottata dalla federazione. "Abbiamo adeguato le norme e il sottoscritto ha impugnato numerosissime decisioni dei giudici sportivi, e mi dispiace. La nostra intransigenza deve essere condivisa e non sancita necessariamente solo nelle sanzioni, ma per esempio nel caso della ragazza si è applicato il massimo della pena possibile, una sorta di 'ergastolo'". Queste parole sottolineano l'impegno della FIGC a non tollerare alcun atto di violenza sui campi da gioco.

Il caso Valentina Zamburru: sanzioni esemplari contro la violenza

La vicenda che ha coinvolto Valentina Zamburru ha profondamente scosso l'intero ambiente del calcio giovanile.

L'aggressione subita dalla giovane direttrice di gara durante una partita del campionato regionale ha spinto la federazione ad agire con la massima severità, applicando la pena più alta prevista dal regolamento. "Noi oltre ai cinque anni di squalifica abbiamo dato anche la preclusione, quindi significa quello che volgarmente è definita appunto squalifica a vita", ha spiegato Gravina. "Quindi noi su questo tema siamo intransigenti ed è importante comunicare anche queste sanzioni perché noi non accettiamo più l'idea di ragazzi, calciatori o dirigenti che si sono macchiati di atti di violenza verso gli arbitri, verso minorenni e addirittura bambine. La gravità di questo tipo di violenza è enorme".

Le dichiarazioni del presidente della FIGC mettono in luce la determinazione a contrastare ogni forma di violenza nei confronti dei direttori di gara, con particolare attenzione quando le vittime sono atleti o ufficiali di gara minorenni. L'episodio che ha visto protagonista Valentina Zamburru è considerato, secondo Gravina, un punto di svolta nella gestione delle sanzioni e nella comunicazione della gravità di tali comportamenti, mirando a un effetto deterrente significativo.