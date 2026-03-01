La sfida tra Cremonese e Milan, in programma oggi alle 12.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona, apre la 27ª giornata della Serie A 2025/26 con una partita che mette di fronte una squadra alla ricerca di riscatto e una compagine ambiziosa che cerca di riprendere la retta via dopo un passo falso recente. Per il Milan si tratta di un’occasione per ristabilire certezze e punti in classifica, mentre la Cremonese è chiamata a invertire la propria tendenza negativa per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della graduatoria.

Al momento la graduatoria vede il Milan saldamente in seconda posizione con 54 punti dopo 26 partite disputate, alle spalle dell’Inter che guida con 67 punti ma davanti a un gruppetto di squadre agguerrite come Napoli, Roma, Como e Juventus.

Con 12 giornate ancora da giocare, la squadra di Massimiliano Allegri ha raggiunto il primo grande obiettivo stagionale: arrivare a marzo tra le prime quattro, condizione ritenuta sin dall’inizio del campionato fondamentale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questo traguardo rappresenta non solo la conferma di un lavoro di lungo periodo, ma anche un punto di partenza per consolidare ulteriormente la posizione nei prossimi turni, difendendo il vantaggio su Napoli, Roma e Juventus in chiave accesso alle coppe europee.

Dal canto suo, la Cremonese vive una situazione di classifica molto più complicata: con 24 punti i lombardi sono ancora invischiati nella lotta per la salvezza e cercano punti fondamentali per distanziare definitivamente la zona rossa.

La squadra di Davide Nicola ha alternato prestazioni di grande impegno a momenti di difficoltà, soprattutto nelle fasi di non possesso dove la costruzione avversaria ha spesso portato a situazioni pericolose. In casa Cremonese l’obiettivo è trovare equilibrio tra solidità difensiva e incisività offensiva in un periodo della stagione in cui i punti diventano ogni volta più pesanti. Fino a domenica scorsa la Cremonese era stata l'unica squadra ad aver battuto il Milan di Massimiliano Allegri all'esordio stagionale in agosto.

Dal punto di vista tattico il Milan dovrebbe scendere in campo con il consolidato 3-5-2, ma con alcune scelte tecniche importanti dettate dalle condizioni dei singoli. Nel reparto offensivo i rossoneri possono contare su un parco attaccanti di grande qualità: Leão, Pulisic, Nkunku e Füllkrug sono tutti a disposizione per contendersi due maglie da titolare, offrendo ad Allegri diverse soluzioni in fase di transizione e rifinitura.

Secondo le ultime indicazioni, la coppia offensiva Pulisic – Leão è quella maggiormente favorita per partire dall’inizio sebbene le alternative dalla panchina possano risultare decisive nel secondo tempo.

La difesa del Milan vedrà Maignan tra i pali, protetto da un reparto a tre che molto probabilmente sarà composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, con una scelta centrale dettata anche dalle condizioni fisiche della rosa. Nella mediana del Milan i punti fermi saranno Modrić e Rabiot, chiamati a gestire ritmi e attenzione tattica nella lotta a ogni secondo passo di gioco, mentre il tecnico potrebbe affidarsi a elementi dinamici sulle fasce per dare ampiezza alla manovra.

Proprio sul fronte degli indisponibili più significativi arrivano conferme importanti: Matteo Gabbia non è stato convocato per questa trasferta a causa di un problema di infiammazione che ne ha condizionato anche le ultime sedute di allenamento, mentre Ruben Loftus-Cheek sarà assente per un periodo prolungato dopo il brutto infortunio subito contro il Parma, quando una collisione ha causato una frattura della mandibola e la perdita di diversi denti.

L’operazione chirurgica è riuscita e il centrocampista è già stato dimesso dall’ospedale con successo, ma i tempi di recupero restano lunghi e ne precludono la presenza in questa fase della stagione.

La Cremonese, allenata da Davide Nicola, risponderà con il proprio 3-5-2, puntando su un gruppo di giocatori già ben rodato. Secondo le indicazioni delle probabili formazioni, davanti al portiere Audero, la retroguardia dovrebbe essere formata da Terracciano, Ceccherini e Luperto, con i laterali pronti a spingere sulle fasce per sostenere le avanzate offensive.

A centrocampo, gli interpreti come Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh e Pezzella sono chiamati a dare equilibrio in fase di non possesso e qualità in costruzione, mentre davanti la coppia formata da Bonazzoli e Djuric cercherà di capitalizzare gli spazi e creare pericoli, Vardy dovrebbe partire dalla panchina o inserirsi dal primo minuto al posto di uno dei due riferimenti offensivi.

Cremonese - Milan è stata affidata alla direzione di Davide Massa, fischietto della sezione CAN di Imperia . A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Meli e Alassio con il quarto uomo Ayroldi. Dalla sala VAR di Lissone agiranno il signor Guida con l'assistenza AVAR di Maggioni.

i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Milan

Portieri: Audero, Nava, Silvestri

Difensori: Bianchetti, Ceccherini, Faye, Folino, Luperto, Terracciano

Centrocampisti: Barbieri, Bondo, Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Payero, Pezzella, Thorsby, Vandeputte, Zerbin

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Sanabria, Vardy

I rossoneri a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida dello Zini con la Cremonese

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Fullkrug, Leao, Nkunku, Pulisic.