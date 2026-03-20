Il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, Silvio Baldini, ha ufficializzato la lista dei ventiquattro convocati per le prossime due cruciali sfide di qualificazione agli Europei 2027. Gli Azzurrini affronteranno la Macedonia del Nord giovedì 26 marzo a Empoli, con calcio d’inizio fissato per le ore 18:15, e la Svezia martedì 31 marzo a Boras, alle ore 18:30. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta su Rai 2.

La squadra italiana si trova attualmente al secondo posto nel girone E, forte di un bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta.

A guidare il gruppo a punteggio pieno è la Polonia, che occupa l’unica posizione valida per l’accesso diretto alla fase finale dell’Europeo, rendendo le prossime partite fondamentali per le ambizioni azzurre.

Tra i convocati spiccano alcune novità assolute, a testimonianza del continuo ricambio generazionale e dell'attenzione verso i talenti emergenti. Hanno ricevuto la prima chiamata in Under 21 Giovanni Daffara dell’Avellino, Mattia Mannini e Alessio Cacciamani della Juve Stabia. Un’altra importante inclusione è quella di Honest Ahanor, difensore dell’Atalanta che ha recentemente ottenuto la cittadinanza italiana, arricchendo ulteriormente il reparto difensivo.

La rosa selezionata dal CT Baldini è un mix equilibrato di giovani promesse provenienti da club italiani e internazionali.

L'elenco completo dei 24 giocatori è il seguente:

Portieri : Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone); Difensori : Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);

: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli); Centrocampisti : Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma); Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

Il valore della Nazionale Under 21

La Nazionale Under 21 italiana si conferma un importante serbatoio di talenti per il calcio nazionale, un trampolino di lancio per molti giovani destinati a carriere di alto livello.

Sotto la guida di Silvio Baldini, subentrato nel 2025, la squadra ha mantenuto un rendimento solido e competitivo, consolidando la sua posizione tra le protagoniste del panorama calcistico europeo di categoria. L'attuale capitano è Luca Lipani, centrocampista del Sassuolo, e tra i convocati figurano numerosi giovani che hanno già maturato esperienze significative nei rispettivi club, dimostrando maturità e potenziale.

Storia e successi della selezione Under 21

L’Italia Under 21 vanta una storia ricca di successi, affermandosi come una delle nazionali più titolate a livello europeo. Con cinque titoli continentali conquistati tra il 1992 e il 2004, la squadra è un punto di riferimento per la formazione dei futuri campioni.

Gestita dalla FIGC, ha visto alternarsi in panchina allenatori di grande esperienza e prestigio, tra cui figure iconiche come Cesare Maldini, Marco Tardelli e Claudio Gentile, che hanno contribuito a plasmare generazioni di calciatori.

Il record di presenze con la maglia azzurra Under 21 appartiene ad Andrea Pirlo, con ben 46 partite disputate, mentre il miglior marcatore di sempre è Alberto Gilardino, con 19 reti all'attivo. Negli ultimi anni, la selezione ha continuato a produrre con costanza giovani di talento, molti dei quali hanno poi trovato spazio e successo anche nella Nazionale maggiore, confermando il ruolo cruciale dell'Under 21 nel sistema calcistico italiano.