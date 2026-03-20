Il giornalista Michele De Blasis ha scritto un messaggio su X nel quale rivela quale potrebbe essere l'asso della manica della Juventus nella prossima estate per la trattativa che vedrebbe i bianconeri interessati a Bernardo Silva, fantasista Portoghese del Manchester City. "La Juventus confida nei ottimi rapporti con Mendes per la trattativa con Bernardo Silva" scrive De Blasis che poi aggiunge: "I bianconeri hanno fatto un'offerta ufficiale per il portoghese toccando quasi i 10 milioni a stagione per tre anni, bonus compresi".

Juve, arrivare a Bernardo Silva non sarà facile

Per la Juventus, arrivare a Bernardo Silva non sarà affatto semplice. Il fantasista portoghese si libererà a parametro zero dal Manchester City, diventando inevitabilmente uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale e attirando l’interesse di numerosi top club. Tra questi, il Barcellona rappresenta una delle concorrenti più temibili, sia per prestigio che per capacità economica, mentre anche il Benfica potrebbe giocare un ruolo importante nella corsa al giocatore. Il club lusitano, infatti, avrebbe dalla sua il fascino del ritorno in patria e la possibilità di lavorare sotto la guida di José Mourinho, una vera icona del calcio portoghese. Elementi che rischiano di rendere la strada in salita per i bianconeri, chiamati a uno sforzo importante per convincere Bernardo Silva.

De Blasis e la smentita sul nome di Carnesecchi: 'La Juve non ha intenzione di provare una trattativa per l'Atalanta'

De Blasis, restando in tema calciomercato Juventus ha poi voluto smentire le indiscrezioni che vorrebbero la società piemontese forte su Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta: "Oggi la Juventus non ha intenzione provare una trattativa con l'Atalanta per Marco Carnesecchi. I bianconeri vogliono spendere un budget ridotto per il nuovo portiere, anche perché le priorità di Spalletti sono in altre zone del campo".

Una notizia, quella di De Blasis, che avrebbe delle basi concrete in quanto la Juventus potrebbe non disporre di grandissima liquidità nella prossima estate, soprattutto se non c'entrasse la Champions League.

A questo va inoltre aggiunto come la valutazione di Carnesecchi per l'Atalanta non sarebbe inferiore ai 35 milioni di euro, una cifra davvero elevata e che i bianconeri non vorrebbero investire per un ruolo nel quale teoricamente sarebbero già coperti dalla presenza di Michele Di Gregorio e Perin.