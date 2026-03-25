Mircea Lucescu, ottantenne e figura leggendaria del calcio europeo, si appresta a guidare la Romania nella cruciale sfida dei play-off per la qualificazione ai Mondiali. Nonostante una malattia che lo ha costretto a diversi ricoveri negli ultimi mesi, il tecnico ha ribadito la sua ferma volontà di non abbandonare la squadra. “Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato su ciò che dovevo fare per la Romania”, ha dichiarato Lucescu, che non ha voluto rivelare la natura della patologia per non attirare l'attenzione su di sé.

Alla vigilia della partita contro la Turchia, Lucescu ha spiegato di aver avuto un confronto con la federazione, che non era riuscita a individuare una soluzione alternativa per la guida tecnica. “Non sono nella mia forma migliore, quindi mi sarei fatto da parte se ci fosse stata un'altra opzione. Ma insisto: non posso andarmene da codardo. Dobbiamo credere nella nostra possibilità di qualificarci”, ha affermato il tecnico, che vanta un passato anche in Italia, avendo allenato squadre come Pisa e Inter.

Impegno incrollabile e preparazione alla sfida

Negli ultimi mesi, Lucescu è stato ricoverato in ospedale per ben tre volte. Tuttavia, anche durante la degenza, ha mantenuto un contatto costante con i suoi giocatori e lo staff, dedicandosi all'analisi delle partite della Turchia e alla preparazione della squadra per l'impegno decisivo.

“Giocheremo in un'atmosfera impossibile. La conosco alla perfezione: è lo stadio del Besiktas. Non so se ci sia un modo per arginare il rumore che creeranno. Dovrò spiegare ai miei ragazzi, a quelli che non hanno mai giocato in Turchia, cosa li aspetta”, ha aggiunto Lucescu, pienamente consapevole delle difficoltà ambientali che la sua squadra dovrà affrontare. La sua scelta di non abbandonare la squadra, nonostante le condizioni di salute precarie, sottolinea un profondo senso di responsabilità e la determinazione a lottare per una qualificazione mondiale che alla Romania manca da ventotto anni.

Condizioni di salute e scenari futuri

La situazione di salute di Lucescu è descritta come seria, con il tecnico sotto costante supervisione medica e sottoposto a controlli regolari da parte di cardiologi e altri specialisti.

La federazione rumena ha rassicurato l'opinione pubblica, specificando che Lucescu sta ricevendo cure antibiotiche per un'infezione sottocutanea. Nonostante le rassicurazioni, la complessità del quadro clinico ha portato a considerare piani alternativi per la guida tecnica in vista della partita contro la Turchia, in programma il 26 marzo. All'interno del calcio rumeno, le opinioni sono divise: alcuni ritengono che Lucescu resterà in panchina almeno fino alla trasferta turca, mentre altri ipotizzano la nomina di un tecnico ad interim esclusivamente per i play-off.

La Romania attende con ansia l'evolversi della situazione, sperando che il proprio leggendario allenatore possa guidare la squadra in quella che si preannuncia come una delle partite più importanti degli ultimi decenni, confermando ancora una volta la sua incrollabile determinazione e il suo attaccamento ai colori nazionali.