Le puntate di Beautiful in onda dal 18 al 23 maggio spingono la trama verso una svolta pesantissima sul fronte del mistero di Tom Starr e Hollis, mentre alla Forrester Creations il rilancio della Brooke’s Bedroom continua a macinare successo. Katie è sempre più convinta che Poppy abbia qualcosa da nascondere, Luna cerca di difendere la madre, Bill percepisce che la donna non gli stia dicendo tutto e RJ si ritrova in mezzo a prove sempre più inquietanti. Sul finale di settimana, però, la soap cambia improvvisamente tono: dopo l’arresto di Poppy, Hope confessa di avere troppi pensieri per Finn e il loro bacio diventa una bomba pronta a esplodere.

Poppy sotto pressione: Katie stringe il cerchio tra Tom Starr, Hollis e Luna

La settimana si apre con Katie e RJ ancora sconvolti da quello che Luna ha scoperto nello zaino di Tom Starr: alcune lettere che lasciano intendere che l’uomo si considerasse il vero padre della ragazza. Da quel momento, per Katie tutto cambia e i sospetti su Poppy diventano una vera e propria certezza interiore. La donna teme che la sorella di Luna abbia fatto sparire Tom e Hollis per evitare che Bill conoscesse la verità e continua a pensare che accanto a lui ci sia una persona molto più pericolosa di quanto sembri. Lunedì 18, infatti, Katie affronta direttamente Bill e gli parla senza filtri delle sue accuse, convinta di avere elementi sufficienti per mettere Poppy alle strette.

Martedì 19 la tensione aumenta ancora. Luna si schiera con decisione al fianco della madre, mentre Poppy respinge ogni insinuazione e accusa Katie di essere guidata solo dalla gelosia e dal rancore legato al passato con Bill. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Brooke e Ridge continuano a celebrare il successo della Brooke’s Bedroom, ma la scoperta dello zaino di Tom Starr e delle lettere contenute al suo interno riporta tutti sul terreno del sospetto. È un passaggio chiave della settimana, perché sposta il caso da semplice intuizione a vera pista investigativa, con R.J. che diventa uno snodo fondamentale nel riportare alla luce la verità su Luna e Tom.

Brooke trionfa, ma la festa si trasforma in un nuovo fronte di guerra

Mentre la parte più cupa della storia si stringe attorno a Poppy, la Forrester Creations vive un momento di euforia professionale. Mercoledì 20 maggio, a casa di Eric, viene organizzata una grande festa per celebrare il rilancio della Brooke’s Bedroom, che si sta rivelando un successo enorme. Le Logan festeggiano, Brooke è al centro della scena e Steffy non riesce a mascherare il fastidio per l’attenzione sproporzionata dedicata alla rivale. Pamela, intanto, commenta con ironia le divise troppo audaci delle cameriere durante l’evento, aggiungendo un tocco di leggerezza a un clima già molto carico.

Giovedì 21 la festa si allarga e Ridge e Brooke colgono l’occasione per avvicinare Danny Romalotti, invitato insieme a Christine Blair con un obiettivo preciso: convincere la rockstar a cedere alcuni brani per la campagna pubblicitaria della linea.

L’evento assume così anche una dimensione strategica e imprenditoriale, mentre Donna resta visibilmente emozionata dalla presenza del cantante. Venerdì 22 il quadro si chiude con un doppio colpo di scena: da una parte la Forrester Creations celebra il ritorno di Brooke come volto della linea e l’accordo musicale con Danny, dall’altra la trama poliziesca esplode con l’arresto di Poppy, accusata di aver ucciso Tom Starr e Hollis. Sabato 23, infine, Hope confida a Brooke di sentirsi emotivamente confusa, continua a pensare a Finn e ammette di vivere una crisi interiore che lei stessa fatica a mettere a fuoco; poco dopo Finn la convoca nel suo ufficio e, furioso per il bacio ricevuto, pretende spiegazioni, lasciando intendere che il segreto non potrà reggere ancora a lungo.