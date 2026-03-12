Il nome di Manu Koné potrebbe tornare a circolare in orbita Inter la prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro starebbe continuando a monitorare il centrocampista francese attualmente in forza alla Roma, già accostato alla squadra milanese durante la scorsa sessione invernale di gennaio.

All’epoca la trattativa non aveva mai realmente preso forma. Il motivo principale era legato alla valutazione fatta dalla Roma, che per il suo mediano chiedeva circa 50 milioni di euro, una cifra considerata troppo elevata dall’Inter.

Un ostacolo che aveva fatto tramontare la pista in poche ore, ma che potrebbe tornare d’attualità a giugno.

Il nodo Champions e i conti della Roma

Lo scenario potrebbe infatti cambiare sensibilmente al termine della stagione. Molto dipenderà dal piazzamento finale della Roma in campionato. Se i giallorossi non dovessero riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, il club capitolino potrebbe essere costretto a sacrificare uno dei suoi giocatori più importanti per mantenere in equilibrio i conti e rispettare i parametri del Fair Play Finanziario.

In questo contesto, Koné rappresenterebbe uno dei pezzi più pregiati della rosa. Un giocatore giovane, con grande mercato e capace di attirare l’interesse di diversi club europei.

Una sua eventuale cessione potrebbe garantire alla Roma un incasso significativo, utile per sistemare il bilancio.

L’Inter pensa al rinnovamento del centrocampo

Dall’altra parte c’è l’Inter, che in estate potrebbe avviare una piccola rivoluzione proprio nel reparto di centrocampo. Alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni sono infatti vicini a una possibile separazione.

Henrikh Mkhitaryan starebbe valutando diverse ipotesi per il suo futuro fra cui persino quella di appendere gli scarpini al chiodo, mentre non è da escludere una separazione consensuale fra la Beneama e Hakan Calhanoglu.

Ecco perché il profilo di Koné continua a essere seguito con attenzione. Il francese garantirebbe fisicità, dinamismo e qualità nel recupero del pallone, caratteristiche che lo renderebbero un rinforzo ideale per rinnovare e ringiovanire la mediana nerazzurra. Molto dipenderà dalle strategie estive della Roma e dalla reale disponibilità a trattare il suo cartellino.