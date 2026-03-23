Il nome di Andrey Santos torna a circolare con insistenza sul mercato internazionale. Il centrocampista brasiliano classe 2004, di proprietà del Chelsea, sarebbe finito nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus e il West Ham United. Un interesse concreto, legato soprattutto alla situazione del giocatore a Londra, dove non sta trovando lo spazio desiderato nonostante il talento e le aspettative che lo accompagnano fin dai suoi primi passi nel calcio europeo.

Poco spazio al Chelsea e concorrenza inglese

I numeri raccontano una stagione vissuta più ai margini che da protagonista.

In Premier League, Andrey Santos ha collezionato 23 presenze, ma per un totale di appena 1003 minuti: un impiego frammentato che evidenzia come il brasiliano non sia ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico dei Blues. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di altri club, pronti a offrirgli maggiore continuità e fiducia.

Oltre a Juventus e West Ham, anche il Manchester United segue con interesse il profilo del centrocampista. Tuttavia, nella squadra attualmente guidata da Michael Carrick, il rischio per Santos sarebbe quello di ritrovarsi nuovamente in una posizione da comprimario, vista l’alta competitività interna e la presenza di diversi giocatori già affermati nel reparto.

Juventus, opportunità legata alla Champions

In questo scenario, la Juventus potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente interessante. I bianconeri, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, vedono in Andrey Santos un profilo giovane ma già pronto, capace di coniugare qualità tecnica, fisicità e margini di crescita. La possibilità di garantirgli un ruolo più centrale potrebbe rivelarsi decisiva nella scelta del giocatore.

Dal punto di vista economico, l’operazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante ma non fuori portata. Molto dipenderà però dalla qualificazione alla prossima Champions League: gli introiti della competizione UEFA rappresenterebbero un fattore determinante per sostenere un investimento di questo tipo.

In caso contrario, la trattativa potrebbe complicarsi, lasciando spazio alla concorrenza inglese.

Il futuro di Andrey Santos resta dunque aperto, ma una cosa è certa: la prossima estate potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua carriera, con la Juventus pronta a inserirsi per offrirgli il palcoscenico e la continuità che a Londra, finora, sono mancati.