Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus e a confermare il clima di incertezza attorno al classe 2000 è stato il giornalista sportivo Nicolò Schira, che attraverso il proprio profilo X ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato. “Dusan Vlahovic è stato offerto all'Atletico Madrid come agente libero da un intermediario negli ultimi giorni”.

Vlahovic verso l’addio: il rinnovo resta lontano

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Vlahovic sarebbe maggiormente predisposto a liberarsi a parametro zero piuttosto che accettare un prolungamento a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio.

Una situazione che continua a preoccupare la Juventus, consapevole del peso economico rappresentato dal centravanti all’interno del monte stipendi.

Il serbo percepisce infatti circa 12 milioni di euro netti a stagione, cifra molto elevata che la società bianconera vorrebbe ridiscutere nell’ambito di un eventuale rinnovo. Dal canto suo, però, il giocatore sembrerebbe intenzionato a non abbassare le proprie richieste economiche. Ed è proprio qui che entra in gioco la strategia legata al possibile addio a parametro zero.

Liberandosi senza costi di cartellino, Vlahovic avrebbe infatti molta più forza contrattuale nei confronti delle società interessate e potrebbe così puntare a ottenere uno stipendio molto simile a quello attualmente percepito alla Juventus.

Atletico Madrid, Barcellona e Bayern sulle tracce del serbo

L’Atletico Madrid sarebbe soltanto una delle squadre interessate al classe 2000. Secondo le indiscrezioni di mercato, infatti, anche Barcellona e Bayern Monaco starebbero monitorando con grande attenzione la situazione del centravanti bianconero.

I blaugrana sarebbero alla ricerca dell’erede ideale di Robert Lewandowski e vedrebbero in Vlahovic un attaccante perfetto per aprire un nuovo ciclo offensivo. Anche il Bayern Monaco starebbe riflettendo sul suo profilo. In Germania il classe 2000 potrebbe agire sia come alternativa di lusso sia come partner offensivo di Harry Kane, formando una coppia d’attacco potenzialmente devastante.

Insomma, la sensazione è che le prossime settimane possano diventare decisive per il futuro di Vlahovic e che la Juventus sia a forte rischio beffa.