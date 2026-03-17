Il 26 maggio, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si prepara ad accogliere un ritorno molto atteso: Ezequiel Lavezzi scenderà in campo per una partita di beneficenza. L'evento, intitolato "La Notte dei Leoni", vedrà la partecipazione anche di Lorenzo Insigne e di altri ex calciatori che hanno lasciato un segno nella storia del club partenopeo. Organizzata da Legends Napoli, questa manifestazione offre ai tifosi l'opportunità di rivedere il "Pocho" con la maglia azzurra, rievocando il periodo tra il 2007 e il 2012, anni in cui l'attaccante argentino ha collezionato 188 presenze e 48 reti prima del suo trasferimento al Paris Saint Germain.

Gli organizzatori hanno diffuso un comunicato che sottolinea il profondo significato dell'iniziativa: "Cari tifosi, ci sono emozioni che il tempo non cancella, stadi che non sono solo cemento e gradinate ma pelle, sangue, anima. Ed è per questo sentimento d’amore che ritorneremo non solo come calciatori che hanno scritto la storia ma anche per qualcosa di più grande di una partita, perché sappiamo cosa significa avere un sogno. E sappiamo anche cosa significa non averne uno. Giocheremo contro le Legends Resto del Mondo ma la vera partita si gioca dentro le mura del carcere minorile di Nisida, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, che non hanno mai avuto qualcuno che credesse in loro. Torniamo a casa il 26 maggio alle 20.30 allo Stadio Maradona, per voi." Questo messaggio evidenzia la dimensione umana e sociale dell'evento, che va oltre il semplice aspetto sportivo.

Sport, spettacolo e impegno sociale

"La Notte dei Leoni" si configura come un grande evento benefico che fonde sport, spettacolo e un forte impegno sociale. La giornata prenderà il via con una sfilata delle scuole pubbliche e delle scuole calcio, un momento simbolico per ribadire il valore educativo dello sport e il ruolo cruciale delle giovani generazioni. Nel corso della serata, il pubblico potrà godere di vari momenti di intrattenimento, arricchiti dalla presenza di artisti nazionali del cinema, della televisione e della musica.

Il fulcro della manifestazione sarà la partita di beneficenza che metterà di fronte le squadre "Napoli Legends and Friends" e "Legends Resto del Mondo and Friends".

L'intero incasso sarà devoluto a importanti cause: una parte sarà destinata alla riqualificazione del teatro donato da Eduardo De Filippo ai giovani detenuti del carcere di Nisida, mentre un'altra porzione supporterà l'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon. L'iniziativa si propone di veicolare un potente messaggio di partecipazione e cambiamento, sensibilizzando in particolare i giovani contro fenomeni dilaganti come il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di violenza di genere, promuovendo al contempo una cultura basata sul rispetto delle regole e sulla legalità.

La comunità a sostegno della solidarietà

Gli Enti del Terzo Settore della Città Metropolitana di Napoli sono stati attivamente coinvolti e invitati a promuovere la partecipazione a "La Notte dei Leoni".

L'evento rappresenta per loro anche una significativa opportunità di raccolta fondi. È previsto, infatti, che al termine della manifestazione, una percentuale del ricavato dalla vendita dei biglietti acquistati dagli enti venga restituita: il 60% alle associazioni regolarmente iscritte al RUNTS e il 30% alle ASD e alle scuole calcio. Questo meccanismo mira a incentivare la partecipazione attiva della comunità locale e a massimizzare l'impatto benefico. Inoltre, Ezequiel Lavezzi sarà protagonista di un'ulteriore amichevole in Italia, fissata per il 4 giugno allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.